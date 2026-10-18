Комков проведет сезон в «Ак Барсе» по двустороннему контракту

Нападающий Денис Комков проведет ближайший сезон в «Ак Барсе» на условиях двустороннего контракта. О подписании соглашения сообщил казанский клуб. Форварду 25 лет, он является воспитанником клубной системы и знаком тренерскому штабу.

В нынешнем сезоне КХЛ Комков уже выходил на лед в четырех матчах и записал на свой счет одну результативную передачу. За карьеру в лиге он провел 46 игр с учетом плей-офф, где суммарно набрал 5 очков: дважды забросил сам и трижды ассистировал партнерам. Показатель полезности хоккеиста при этом составляет «−5».

Двусторонний характер договора дает «Ак Барсу» больше свободы при работе с составом. Комков сможет играть как за основную команду, так и за фарм-клуб. Для 25-летнего нападающего это шанс чаще получать игровое время и доказывать свою пользу на разных уровнях.

Соглашение рассчитано на один сезон. Теперь болельщикам предстоит наблюдать, сумеет ли воспитанник закрепиться в основе и улучшить личную статистику в решающей части чемпионата.