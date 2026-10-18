Новости Татарстана

Тепло до 20 градусов и почти без осадков ждет Татарстан в воскресенье

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Синоптики Гидрометцентра РТ обещают Татарстану ...

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Воздух в Татарстане в воскресенье прогреется до 20 градусов тепла. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ. По данным синоптиков, днем столбики термометров будут держаться в диапазоне от 15 до 20 градусов выше нуля.

Существенных осадков в этот день не ожидается. Небо над республикой останется переменным: облака будут чередоваться с прояснениями, а плотной пелены дождя синоптики не прогнозируют.

Ветер подует с юга и юго-запада. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду, и лишь местами воздушные потоки окажутся заметно сильнее.

Днем в отдельных районах порывы усилятся до 13 метров в секунду. Максимум тепла придется на дневные часы, то есть приведенные значения станут самыми высокими за сутки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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