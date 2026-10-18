Новости Казани

Чудотворный образ Пантелеимона выставили в Казанском соборе

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Чудотворную икону великомученика Пантелеимона привезли в Казань и выставили в Казанском кафедральном соборе. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по охране объектов культурного наследия. Святыня прибыла из храма села Большое Фролово Буинского района Татарстана.

Доставку образа приурочили к празднованию Собора Казанских святых — всех святых Казанской земли. Для верующих это возможность увидеть одну из почитаемых святынь республики в центре Казани.

Образ Пантелеимона считается главной святыней церкви Казанской иконы Божией Матери в селе Большое Фролово. Этот храм — самый крупный деревянный в Татарстане. Его построили в конце 18 века, сейчас в здании идет реставрация.

В буинскую церковь икону привезли в 1853 году со Святой Горы Афон — из Русского Пантелеимонова монастыря. Увидеть святыню в Казанском кафедральном соборе можно 17 и 18 октября.

Великомученику и целителю Пантелеимону молятся об исцелении от телесных и душевных болезней, а также просят помощи в избавлении от тяжелых и хронических недугов, уныния, отчаяния и зависимостей. К нему обращаются и с просьбами о поддержке врачей и медицинских работников — при жизни святой был врачом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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