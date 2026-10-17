Учёные оценили вклад ледника Туэйтса в повышение уровня моря к 2100 году

Новая модель ледяного покрова показала, что к концу XXI века ледник Туэйтса может добавить около 3 см к уровню Мирового океана. Эта оценка почти вдвое выше прежних прогнозов, причём учёные не учитывали дальнейшее глобальное потепление. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Расположенный в Западной Антарктиде ледник по площади примерно равен Флориде и отступает уже несколько десятилетий. Сейчас его таяние связано примерно с 4% повышения уровня моря. Полная потеря ледника могла бы поднять океан более чем на 60 см. Туэйтс также удерживает часть антарктического льда от движения к океану. Если эта естественная преграда исчезнет, в долгосрочной перспективе уровень моря может увеличиться примерно на 3 метра. Среди потенциально уязвимых территорий — Майами и Манила.

Команда учёных из Калифорнийского университета в Ирвайне и Лаборатории реактивного движения НАСА сосредоточилась на зоне заземления, где лёд отделяется от морского дна и переходит в плавучее состояние. Спутниковые данные показали, что это не фиксированная граница, как предполагалось в прежних моделях, а широкая зона протяжённостью в несколько миль. Здесь приливы перемещают ледяную поверхность вверх и вниз, а океанская вода проникает под лёд и способствует его таянию.

Из-за пологого рельефа морского дна при отступлении ледника всё больше льда контактирует с тёплой водой. Два подводных хребта пока замедляют его движение. Однако таяние в зоне заземления способствует отделению от хребта Мужино. Согласно модели, вероятность такого события до конца столетия достигает 60%. После освобождения от препятствия ледник, вероятно, начнёт быстрее отступать в направлении следующего крупного хребта.

Авторы считают, что последствия потери Туэйтса ранее могли оцениваться слишком оптимистично. Даже небольшое повышение уровня моря увеличивает вероятность затопления прибрежных районов. Эрик Риньо подчеркнул, что расчёты указывают на более серьёзные риски в ближайшие десятилетия. В 2028 году исследователи намерены установить приборы для измерения движения воды под ледником, чтобы получить прямые данные из зоны заземления и улучшить прогнозы, сообщает "Самара Онлайн 24".