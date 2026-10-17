Ученые обнаружили связь внутренней речи с изменением размера зрачков

Размер зрачков меняется в зависимости от того, считает ли человек вслух или про себя, а также от сложности выполняемой задачи. К такому выводу пришли исследователи, изучавшие связь внутренней речи с физиологическим возбуждением организма. Результаты работы опубликованы в журнале iScience.

Внутренний голос участвует в анализе ситуаций и управлении поведением. Сканирование мозга ранее показало, что мысленная речь задействует те же языковые сети, что и произнесение слов вслух. Однако учёные пока не до конца понимали, как внутренний диалог отражается на состоянии нервной системы.

В эксперименте приняли участие молодые здоровые люди. Им предлагали три варианта заданий: сидеть спокойно, считать вслух или мысленно перечислять числа. Учёные отслеживали диаметр зрачков в процессе выполнения упражнений.

В заданиях использовались разные способы счёта. Участники последовательно называли числа, считали с существительными, например «одна кошка», «две кошки», а также выполняли более сложный счёт с заданным интервалом — один, четыре, семь.

Во всех случаях произнесение чисел вслух сопровождалось расширением зрачков. При счёте про себя результаты зависели от типа задания: во время обычного счёта зрачки сужались, при использовании существительных заметных изменений не наблюдалось, а при счёте с определённым шагом они расширялись. При этом реакция была слабее, чем во время речи вслух.

Авторы исследования заключили, что внутренний диалог отличается от обычной речи не только отсутствием звука. Он связан с менее выраженными физиологическими изменениями, а размер зрачков может отражать уровень умственных усилий.

Изучение внутренней речи осложняется тем, что её содержание невозможно непосредственно наблюдать. Традиционно исследователи просили участников описывать свои мысли, но маленьким детям бывает трудно передать подобный опыт словами.

Наблюдение за зрачками может стать альтернативным способом исследования. Оно не требует от человека устных ответов и не предполагает физического вмешательства. В дальнейшем метод может помочь учёным понять, как внутренняя речь развивается в детстве и участвует в саморегуляции, например при занятиях спортом, сообщает "Самара Онлайн 24".