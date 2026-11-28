Вопрос о возможности встречи с близкими после смерти волнует многих православных верующих. Священник Александр Овчаренко рассказал, как следует относиться к уходу родных из жизни.

По словам священнослужителя, человеку невозможно до конца постичь устройство вечности. При этом встречу с умершими родственниками не следует воспринимать как событие, которое произойдёт в определённом месте. Подобное находится за пределами человеческого понимания.

Овчаренко подчеркнул, что прощание с близкими не стоит считать окончательной разлукой. Особое значение священник придал способности людей прощать друг друга и освобождаться от накопленных обид.

Священнослужитель призвал не откладывать примирение с родными, поскольку необдуманные слова и поступки могут причинить боль близкому человеку, сообщает «МедиаПоток» со ссылкой на дзен-канал «Святые места».