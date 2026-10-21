Новости Татарстана

Мониторинг выявил коррупционные признаки в учреждениях культуры Татарстана

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Мониторинг разных отраслей, который провела татарстанская экспертная группа по противодействию коррупции, выявил в учреждениях культуры признаки конфликта интересов и нарушения бюджетного и трудового законодательства. Об этом рассказал заместитель начальника Управления раиса Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов.

В частности, конфликт интересов в этой сфере связан с трудоустройством родственников, заключением с ними контрактов и оказанием платных услуг подрядчикам. Такие случаи зафиксированы в филармонии имени Тукая, театре Камала, ресурсном центре Минкультуры, музее-заповеднике «Казанский Кремль» и государственном ансамбле песни и танца.

Гаязов привел примеры: в филармонии сотрудник, отвечавший за графики аренды площадей под коммерческие проекты, получала от арендатора деньги за другие услуги как физлицо. В другом учреждении работник, принимавший выполненные работы, подписывал акты для компании, с учредителем которой вел совместный бизнес. По словам спикера, часть таких ситуаций может дойти до уголовных дел.

Еще одна проблема — передача госимущества в аренду без прозрачных правил. Порядок определения стоимости отсутствовал, поэтому помещения могли отдать за 5 или 20 рублей, отметил Гаязов. С участием Минземимущества выявили факты сдачи имущества в аренду без согласования с собственником и без должной оценки — у филармонии имени Тукая, Дома дружбы народов, Татарского театра оперы и балета и Большого концертного зала имени Сайдашева.

У «Татаркино» нашли иные финансовые нарушения: договоры с коммерческими организациями на прокат одних и тех же фильмов заключались несколько раз в один период. В филармонии имени Тукая за 2025 год увидели признаки искусственного дробления закупок до 600 тысяч рублей — в общей сложности более чем на 8 миллионов рублей, причем у одних поставщиков. Это создает неконкурентные условия и цену. В Минкультуры, по словам Гаязова, уже устраняют нарушения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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