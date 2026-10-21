Семеро казанцев отправились в колонию за фиктивную регистрацию мигрантов

В Казани семерых местных жителей признали виновными в организации незаконной миграции и фиктивной постановке иностранцев на учет. Приговор вынес Вахитовский районный суд. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

С 2019 по 2021 год участники группы подыскивали иностранцев, которые за деньги соглашались оформить постановку на учет по месту якобы постоянного проживания в хостелах. Злоумышленники изготавливали подложные документы и подавали в органы миграционного учета заведомо ложные сведения о регистрации иностранцев.

Это создавало видимость того, что мигранты находятся в России легально. За свои услуги фигуранты получали денежное вознаграждение.

По приговору подсудимым назначили от двух с половиной до четырех лет в колониях общего и строгого режима. Помимо этого, каждому предстоит выплатить штраф — от 150 тысяч до 350 тысяч рублей.