За очереди на паспортном контроле в Казани принесли извинения

Пассажирам, которым пришлось долго ждать на паспортном контроле в аэропорту Казани, принесли официальные извинения. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Там признали: стоять в очереди особенно утомительно после долгого международного перелета. В аэропорту подчеркнули, что понимают чувства путешественников, и принесли извинения за доставленные неудобства.

О проблеме в воздушной гавани знают. По словам представителей аэропорта, в ближайшее время начнется реконструкция терминала международных рейсов. После работ пространство станет просторнее, кабин паспортного контроля появится больше, а все процедуры будут проходить быстрее и удобнее.

Ранее в социальных сетях писали об огромных очередях на паспортный контроль по прилете в Казань. В частности, это коснулось туристов из Турции, которым вместе с детьми пришлось долго ждать прохождения процедуры.

Кроме того, казанцам уже показали новый терминал аэропорта. Его площадь составляет 38 тысяч квадратных метров, а заработать объект должен до конца года.