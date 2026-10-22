Казанский форум раскрыл рост платежей в Индию на 60%

За восемь месяцев 2026 года платежи в Индию превысили на 60% весь объем за 2025 год. Казань при этом вошла в пятерку российских городов по масштабу международных расчетов, а число участников внешнеэкономической деятельности в Татарстане за 16 месяцев увеличилось на 39,2%. Данные на втором Российско-Индийском бизнес-форуме в столице республики привела российская система международных расчетов А7.

На сессии о выходе малого и среднего предпринимательства на рынки России и Индии руководитель регионального офиса компании Ринат Гафаров обратил внимание на рост интереса российского бизнеса к индийскому направлению. По его словам, у крупных компаний есть собственные подразделения для внешнеэкономической деятельности, а небольшим предприятиям часто приходится искать обходные пути.

Гафаров пояснил, что традиционные банковские каналы доступны ограниченно, комплаенс-проверки добавляются, а маршруты платежей усложняются. Поэтому бизнесу нужен гибкий подход: универсального инструмента нет, и выбор зависит от конкретной сделки. При подготовке перевода важно учитывать юрисдикцию отправления, банки отправителя и получателя, валюту операции и условия конвертации.

Главная задача — добиться, чтобы зарубежный поставщик вовремя получил сумму, согласованную в контракте. Эксперт советует действовать на опережение и заранее выяснять, какие документы может запросить банк получателя: это сокращает срок прохождения платежа.

Отдельно на сессии говорили о перспективах российско-индийской платежной системы. В сентябре 2026 года ее проект председатель ПСБ Петр Фрадков представил президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди. Система предусматривает переводы в национальных валютах через местные банки-партнеры, в том числе для граждан Индии, которые учатся и работают в России. Ранее сообщалось о планах сначала протестировать ее в российских вузах и компаниях.