Экономика

Казанский форум раскрыл рост платежей в Индию на 60%

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Казань вошла в топ-5 городов России по междунар...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

За восемь месяцев 2026 года платежи в Индию превысили на 60% весь объем за 2025 год. Казань при этом вошла в пятерку российских городов по масштабу международных расчетов, а число участников внешнеэкономической деятельности в Татарстане за 16 месяцев увеличилось на 39,2%. Данные на втором Российско-Индийском бизнес-форуме в столице республики привела российская система международных расчетов А7.

На сессии о выходе малого и среднего предпринимательства на рынки России и Индии руководитель регионального офиса компании Ринат Гафаров обратил внимание на рост интереса российского бизнеса к индийскому направлению. По его словам, у крупных компаний есть собственные подразделения для внешнеэкономической деятельности, а небольшим предприятиям часто приходится искать обходные пути.

Гафаров пояснил, что традиционные банковские каналы доступны ограниченно, комплаенс-проверки добавляются, а маршруты платежей усложняются. Поэтому бизнесу нужен гибкий подход: универсального инструмента нет, и выбор зависит от конкретной сделки. При подготовке перевода важно учитывать юрисдикцию отправления, банки отправителя и получателя, валюту операции и условия конвертации.

Главная задача — добиться, чтобы зарубежный поставщик вовремя получил сумму, согласованную в контракте. Эксперт советует действовать на опережение и заранее выяснять, какие документы может запросить банк получателя: это сокращает срок прохождения платежа.

Отдельно на сессии говорили о перспективах российско-индийской платежной системы. В сентябре 2026 года ее проект председатель ПСБ Петр Фрадков представил президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди. Система предусматривает переводы в национальных валютах через местные банки-партнеры, в том числе для граждан Индии, которые учатся и работают в России. Ранее сообщалось о планах сначала протестировать ее в российских вузах и компаниях.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В HSBC допустили, что через 5 лет Ормузский пролив станет «ненужным»

Гид по Казани

12 часов назад

Кофе, десерты и разговоры: ваш кофейный маршрут по Казани

тараканы и свет

Не у нас

день назад

Россияне обсуждают 10 направлений для отдыха без загранпаспорта в Новый год

Интересное в Казани

2 дня назад

«Списывал на усталость»: рассказываем, какие мужские болезни в Казани развиваются годами без симптомов

строительство кирпичных домов спб в Санкт-Петербурге

Кулинария

5 часов назад

Немцы готовят котлеты совсем не так, как мы привыкли: никакой жарки и лишнего масла, а мясо получается нежнейшим

Кулинария

16 часов назад

Когда до зарплаты ещё неделя, готовлю эти лепёшки из картошки: хрустят как чипсы, а внутри нежнее пюре

Кулинария

день назад

Испанцы превращают картофель и яйца в толстый пирог на сковороде: готовлю тортилью без духовки на завтрак за пару минут

Не у нас

день назад

АПС хочет, чтобы ЕС снял санкции против газа из России из-за роста цен

Кулинария

день назад

Забудьте про жарку и литры масла: немецкие котлеты в духовке получаются сочными, нежными и с аппетитной корочкой
Лайфхаки
час назад

2 простых средства отмоют жирную сковородку без едкой химии

Простой способ очистить жирную сковородку содой...

Кулинария

2 часа назад

Корейцы из обычной картошки делают такое, что драники отдыхают: ни грамма муки, а хрустит почти как чипсы

Интересное в Казани

17 часов назад

Кладбища Казани уходят в онлайн: рассказываем, что это меняет для семей и почему вызывает вопросы

Новости Татарстана

2 часа назад

Мониторинг выявил коррупционные признаки в учреждениях культуры Татарстана

Кулинария

3 часа назад

Овсянку больше не варю на завтрак: добавляю тёртое яблоко и жарю нежные оладьи без дорогих продуктов
Ветеринарам Татарстана передали новые машины и ...
Новости Татарстана
час назад

Ветеринарам Татарстана передали новые машины и спецтехнику в честь Дня АПК

Новости Казани

5 часов назад

Семеро казанцев отправились в колонию за фиктивную регистрацию мигрантов

Новости Казани

6 часов назад

За очереди на паспортном контроле в Казани принесли извинения

Кулинария

7 часов назад

Никогда не думала, что из лука можно сделать котлеты: в томатной подливе получаются удивительно нежными
ВТБ: Индустрия красоты в российских регионах де...
Польза
6 дней назад

ВТБ: Индустрия красоты в российских регионах демонстрирует рост