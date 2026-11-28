В Казани прошла рабочая встреча председателя Госсовета Татарстана Фарида Абдулганиева и главы Госсобрания Якутии Алексея Еремеева. Стороны обсудили укрепление межрегиональных связей и реализацию соглашения между законодательными органами, подписанного еще в 2012 году.

Особое внимание уделили муниципальной реформе. Обе республики сохранили двухуровневую систему местного самоуправления, и Якутия поддержала позицию Татарстана при обсуждении федерального закона, что позволило регионам самостоятельно выбирать модель организации МСУ. Еремеев отметил, что якутские коллеги неоднократно приезжали в Татарстан для изучения местной практики.

Абдулганиев подчеркнул важность действующей системы для сельских территорий, где проживает более миллиона жителей республики. Сейчас в Татарстане функционирует 956 муниципальных образований, включая 872 сельских поселения. По итогам переговоров стороны подтвердили намерение координировать усилия в реализации реформы.

Сотрудничество регионов длится с 1998 года, а в 2021 году было подписано новое соглашение о взаимодействии в экономической и культурной сферах. Визит Еремеева также связан с участием в чемпионате мира по мас-рестлингу, который впервые проходит в Поволжье: за награды поборются более 200 спортсменов из 55 стран.