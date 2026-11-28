В Казани стартовал чемпионат мира по мас-рестлингу. Соревнования проходят 28–29 ноября во Дворце единоборств «Ак Барс», собрав более 200 спортсменов из 53 стран. Для сравнения: в прошлом году в Монголии за медали боролись представители 33 государств.

Мас-рестлинг — национальный вид спорта Якутии, который с 2024 года входит в программу Всемирных игр кочевников. Суть проста: соперники сидят друг напротив друга, упираясь стопами в доску, и перетягивают палку, стараясь увлечь за ней оппонента. Однако за кажущейся простотой скрывается напряженная борьба: спортсмены перелетают через доску, меняют хваты, а перед третьим раундом проводят жеребьевку.

Накануне в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма приняли Казанскую декларацию, призванную способствовать развитию мас-рестлинга. «Мы будем развивать спорт быстрыми темпами, чтобы выйти на олимпийский уровень», — заявил на церемонии открытия президент Международной федерации мас-рестлинга Александр Акимов.

В составе сборной России — 16 спортсменов, включая чемпионку Европы 2023 года Анастасию Галкину, которая выступает в абсолютной весовой категории. За титулы также поборются чемпионка мира 2024 года Яна Васкова и словацкий атлет Томас Майер. После завершения турнира мас-рестлинг вернется в Казань в 2028 году, когда город примет VII Всемирные игры кочевников — впервые в истории России.