В Италии вчерашний хлеб превращают в сытный суп «Риболлита»: особенно хорош в холодные зимние дни
ПроКазань
В итальянской Тоскане вчерашний хлеб не спешат выбрасывать. Его используют для приготовления риболлиты (ribollita) — густого овощного супа с белой фасолью, капустой и ароматным оливковым маслом. Блюдо появилось в крестьянской кухне, где старались максимально использовать доступные продукты.
Название супа переводится как «повторно сваренный». Традиционно его разогревали на следующий день, добавляя черствый хлеб. Благодаря этому бульон становился гуще, а вкус — насыщеннее. Особенно хороша риболлита зимой, когда хочется горячей и сытной домашней еды.
Какие ингредиенты понадобятся
На 5–6 порций:
консервированная белая фасоль — 400 г без жидкости;
белокочанная или савойская капуста — 300 г;
черствый хлеб — 200 г;
картофель — 2 шт.;
морковь — 2 шт.;
репчатый лук — 1 шт.;
стеблевой сельдерей — 2 шт.;
помидоры в собственном соку — 300 г;
чеснок — 3 зубчика;
овощной бульон — 1,2 л;
оливковое масло — 4 ст. л.;
тимьян, соль и чёрный перец — по вкусу.
В традиционном тосканском рецепте используют чёрную листовую капусту каволо неро. В домашних условиях её можно заменить савойской или обычной белокочанной капустой.
Как приготовить овощную основу
Репчатый лук, морковь и сельдерей нарежьте небольшими кубиками. В толстостенной кастрюле разогрейте оливковое масло и обжаривайте овощи около 7–10 минут.
Добавьте измельчённый чеснок, нарезанный картофель и нашинкованную капусту. Перемешайте, положите томаты и тимьян.
Влейте горячий овощной бульон и варите на небольшом огне примерно 25 минут, пока овощи не станут мягкими.
Как сделать суп густым без муки и сливок
Половину белой фасоли разомните вилкой или измельчите блендером с небольшим количеством бульона. Получившееся пюре добавьте в кастрюлю вместе с оставшимися целыми бобами.
Продолжайте варить ещё 10 минут. Фасоль придаст супу приятную кремовую консистенцию и сделает его более сытным.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: для риболлиты лучше выбирать плотный пшеничный хлеб с выраженной корочкой. Мягкий нарезной батон слишком быстро размокает, тогда как деревенский хлеб сохраняет более интересную текстуру.
Когда добавлять вчерашний хлеб
Нарежьте хлеб крупными кубиками или разломите руками. Добавьте в готовый суп, перемешайте и оставьте на слабом огне ещё на 5–7 минут.
Хлеб постепенно впитает бульон и овощные соки. В результате получится густое блюдо, по консистенции напоминающее нечто среднее между супом и овощным рагу.
При необходимости добавьте немного горячей воды, отрегулируйте количество соли и перца.
Почему на следующий день риболлита становится вкуснее
После настаивания хлеб полностью пропитывается овощным бульоном, а ароматы чеснока, томатов и пряных трав становятся более выраженными. Именно поэтому в Тоскане риболлиту традиционно готовят с расчётом на повторное разогревание.
Оставшийся суп необходимо своевременно охладить и убрать в холодильник. Перед следующей подачей его следует хорошо прогреть.
Горячую риболлиту разливают по глубоким тарелкам, добавляют немного оливкового масла и свежемолотого чёрного перца. При желании можно посыпать блюдо тёртым пармезаном.
Без дорогих ингредиентов и мясного бульона получается полноценный зимний обед. А вчерашний хлеб, который мог оказаться в мусорном ведре, становится одним из главных компонентов знаменитого итальянского блюда.
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