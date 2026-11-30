В итальянской Тоскане вчерашний хлеб не спешат выбрасывать. Его используют для приготовления риболлиты (ribollita) — густого овощного супа с белой фасолью, капустой и ароматным оливковым маслом. Блюдо появилось в крестьянской кухне, где старались максимально использовать доступные продукты.

Название супа переводится как «повторно сваренный». Традиционно его разогревали на следующий день, добавляя черствый хлеб. Благодаря этому бульон становился гуще, а вкус — насыщеннее. Особенно хороша риболлита зимой, когда хочется горячей и сытной домашней еды.

Какие ингредиенты понадобятся

На 5–6 порций:

консервированная белая фасоль — 400 г без жидкости;

белокочанная или савойская капуста — 300 г;

черствый хлеб — 200 г;

картофель — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

стеблевой сельдерей — 2 шт.;

помидоры в собственном соку — 300 г;

чеснок — 3 зубчика;

овощной бульон — 1,2 л;

оливковое масло — 4 ст. л.;

тимьян, соль и чёрный перец — по вкусу.

В традиционном тосканском рецепте используют чёрную листовую капусту каволо неро. В домашних условиях её можно заменить савойской или обычной белокочанной капустой.

Как приготовить овощную основу

Репчатый лук, морковь и сельдерей нарежьте небольшими кубиками. В толстостенной кастрюле разогрейте оливковое масло и обжаривайте овощи около 7–10 минут.

Добавьте измельчённый чеснок, нарезанный картофель и нашинкованную капусту. Перемешайте, положите томаты и тимьян.

Влейте горячий овощной бульон и варите на небольшом огне примерно 25 минут, пока овощи не станут мягкими.

Как сделать суп густым без муки и сливок

Половину белой фасоли разомните вилкой или измельчите блендером с небольшим количеством бульона. Получившееся пюре добавьте в кастрюлю вместе с оставшимися целыми бобами.

Продолжайте варить ещё 10 минут. Фасоль придаст супу приятную кремовую консистенцию и сделает его более сытным.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: для риболлиты лучше выбирать плотный пшеничный хлеб с выраженной корочкой. Мягкий нарезной батон слишком быстро размокает, тогда как деревенский хлеб сохраняет более интересную текстуру.

Когда добавлять вчерашний хлеб

Нарежьте хлеб крупными кубиками или разломите руками. Добавьте в готовый суп, перемешайте и оставьте на слабом огне ещё на 5–7 минут.

Хлеб постепенно впитает бульон и овощные соки. В результате получится густое блюдо, по консистенции напоминающее нечто среднее между супом и овощным рагу.

При необходимости добавьте немного горячей воды, отрегулируйте количество соли и перца.

Почему на следующий день риболлита становится вкуснее

После настаивания хлеб полностью пропитывается овощным бульоном, а ароматы чеснока, томатов и пряных трав становятся более выраженными. Именно поэтому в Тоскане риболлиту традиционно готовят с расчётом на повторное разогревание.

Оставшийся суп необходимо своевременно охладить и убрать в холодильник. Перед следующей подачей его следует хорошо прогреть.

Горячую риболлиту разливают по глубоким тарелкам, добавляют немного оливкового масла и свежемолотого чёрного перца. При желании можно посыпать блюдо тёртым пармезаном.

Без дорогих ингредиентов и мясного бульона получается полноценный зимний обед. А вчерашний хлеб, который мог оказаться в мусорном ведре, становится одним из главных компонентов знаменитого итальянского блюда.

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