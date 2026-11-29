Чтобы порадовать маму домашним десертом, необязательно осваивать сложные кондитерские техники и покупать специальные украшения. Торт «Молочная девочка» получается нарядным даже с минимальным декором, а его тонкие коржи на сгущённом молоке после пропитывания становятся невероятно нежными.

Особенность этого десерта заключается в сочетании сладкого молочного теста и воздушного сливочного крема. Коржи не нужно раскатывать скалкой, а для приготовления крема достаточно нескольких ингредиентов.

Какие продукты понадобятся

Для коржей:

сгущённое молоко — 380 г;

куриные яйца — 2 шт.;

пшеничная мука — 160 г;

сливочное масло — 50 г;

разрыхлитель — 10 г;

соль — щепотка.

Для крема:

сливки жирностью 33–35% — 500 мл;

сливочный творожный сыр — 250 г;

сахарная пудра — 60 г;

ванильный сахар — 10 г.

Для украшения можно использовать свежие ягоды, кокосовую стружку или белый шоколад.

Как приготовить тонкие молочные коржи

Соедините яйца со сгущённым молоком и перемешайте венчиком. Добавьте растопленное остывшее сливочное масло и щепотку соли.

Муку смешайте с разрыхлителем, просейте и постепенно введите в жидкую массу. Тесто должно получиться однородным, по консистенции напоминающим густую сметану.

На пергаменте нарисуйте круг диаметром 18–20 см и переверните бумагу рисунком вниз. Распределите внутри круга две-три столовые ложки теста тонким равномерным слоем.

Выпекайте каждый корж при температуре 180 °C примерно 5–7 минут до лёгкого золотистого оттенка. Из указанного количества теста получится около 7–9 коржей в зависимости от их диаметра и толщины.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не дожидайтесь, пока коржи сильно подрумянятся. Пересушенная выпечка хуже впитывает крем, а готовый торт может потерять характерную нежность. Снимайте пергамент, пока коржи ещё тёплые, и остужайте их по отдельности.

Как приготовить воздушный сливочный крем

Хорошо охлаждённые сливки соедините с творожным сыром, сахарной пудрой и ванильным сахаром.

Начните взбивать миксером на небольшой скорости, постепенно увеличивая обороты. Когда масса станет густой и начнёт уверенно держать форму, прекратите взбивание.

Крем должен оставаться нежным и пластичным, чтобы его было удобно распределять между тонкими коржами.

Как собрать торт «Молочная девочка»

Выложите первый корж на плоское блюдо и равномерно покройте кремом. Повторите процедуру со всеми оставшимися коржами, оставив часть крема для оформления верхушки и боков.

Собранный торт уберите в холодильник минимум на 6–8 часов, а лучше на всю ночь. За это время коржи пропитаются, станут мягкими, а десерт приобретёт практически однородную сливочную текстуру.

Дополнительно пропитывать коржи сиропом не требуется.

Как украсить торт ко Дню матери

Для праздничного оформления достаточно нескольких свежих ягод, лепестков миндаля или тонкой стружки белого шоколада. Красиво будет смотреться и небольшое сердечко, выложенное из малины или кусочков клубники.

Тем, кто предпочитает минимализм, можно просто покрыть поверхность белоснежным кремом и слегка присыпать кокосовой стружкой.

В 2026 году День матери в России отмечают 29 ноября. Приготовить торт можно накануне, чтобы праздничное утро не пришлось проводить на кухне. За ночь десерт станет ещё нежнее, а тонкие молочные коржи будут буквально таять во рту.

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