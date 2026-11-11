Новости Татарстана

В Госсовете Татарстана завершили подготовку законопроекта о запрете вейпов ко второму чтению

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Татарстане законопроект, запрещающий розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним, готов ко второму чтению. Документ рассмотрели на выездном заседании профильного комитета Госсовета республики, которое прошло в казанском ИТ-парке имени Башира Рамеева.

Первое чтение состоялось 19 октября на 25-м заседании Государственного Совета Татарстана. В обсуждении участвовали представители непарламентских партий, молодежного, экспертного и родительского сообществ, а также специалисты системы здравоохранения и образовательных организаций. Прием поправок к законопроекту завершился 27 октября.

Председатель профильного комитета Рягат Хусаинов отметил, что главная цель инициативы — оградить молодежь от никотиновой зависимости. «Мы ставим задачу оградить молодежь от приобщения к никотиновой зависимости, навязываемой под видом „модного“ и „безопасного“ продукта, каким он не является», — подчеркнул он.

По словам Хусаинова, при доработке документа депутаты учли в том числе обращения противников запрета, но ключевым ориентиром остается защита здоровья граждан. При формировании норм республика опирается и на опыт других регионов, где уже действуют аналогичные ограничения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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