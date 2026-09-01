Культурное многообразие России станет темой Игр кочевников в Казани

Всемирные игры кочевников в Казани призваны продемонстрировать единство и культурное разнообразие народов России. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Гаджиев.

Парламентарий подчеркнул, что в стране переплелись традиции множества этносов, что станет одной из главных особенностей предстоящих соревнований. По его словам, Казань уже зарекомендовала себя как центр международного общения, притягивающий представителей разных стран.

«Нет другой страны в Евразии, где так плотно переплелись культуры Запада и Востока», — отметил депутат. Он добавил, что проведение Игр позволит показать единство народов России.

Казань готовится принять эти соревнования, которые обещают стать ярким событием в спортивной и культурной жизни республики.