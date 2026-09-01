Новости Казани

Культурное многообразие России станет темой Игр кочевников в Казани

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Казань готовится к Всемирным играм кочевников. ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Всемирные игры кочевников в Казани призваны продемонстрировать единство и культурное разнообразие народов России. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Гаджиев.

Парламентарий подчеркнул, что в стране переплелись традиции множества этносов, что станет одной из главных особенностей предстоящих соревнований. По его словам, Казань уже зарекомендовала себя как центр международного общения, притягивающий представителей разных стран.

«Нет другой страны в Евразии, где так плотно переплелись культуры Запада и Востока», — отметил депутат. Он добавил, что проведение Игр позволит показать единство народов России.

Казань готовится принять эти соревнования, которые обещают стать ярким событием в спортивной и культурной жизни республики.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Интересное в Казани

день назад

Место на кладбище бесплатно, а копка стоит как половина похорон: рассказываем, сколько на самом деле казанцы платят за погребение

Интересное в Казани

день назад

Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется: сравнили рейтинг, отзывы и статистику сдачи экзаменов

пиретроид дельтаметрин

Технологии

15 часов назад

Лесистый остров внезапно появился и исчез в водохранилище Уиллистон

Кулинария

день назад

Пирожки быстро черствеют уже к вечеру: одна мелочь после духовки помогает им дольше оставаться мягкими

замена масла в акпп лансер 9 в Москве

Технологии

день назад

Известия выбрали самые ожидаемые игры сентября

Кулинария

10 часов назад

Кабачки в конце августа уже некуда складывать: натираю на терке и готовлю ужин вместо привычных оладий

Технологии

день назад

В утечке Steam нашли следы Half-Life 2: Episode 3 и ранние сборки игр

Технологии

16 часов назад

Глобальный сбой ChatGPT: жалобы поступают из США и Европы
Технологии
2 часа назад

В браузере ожили винтажные ИИ-программы 1970–1990 годов

В онлайн-архиве появилась коллекция «Винтажный ...

Новости Татарстана

51 минуту назад

В День знаний Рустам Минниханов пожелал татарстанцам успехов

Интересное в Казани

21 час назад

«Школа не должна быть стрессом»: директор детского центра в Казани рассказала, как помочь ребёнку полюбить учёбу

Кулинария

56 минут назад

Соленые огурцы получаются пустыми внутри: ошибка может произойти еще до приготовления рассола

Технологии

2 часа назад

Xiaomi Pad 9 Pro Max в утечке: 13-дюймовый экран и новый чип XRING O3
Компания «Алмазвотертех» создала плавающий бесп...
Технологии
4 часа назад

Компания «Алмазвотертех» создала плавающий беспилотник для очистки портов

Кулинария

2 часа назад

Мягкие помидоры не выбрасываю: измельчаю и готовлю соус, который потом храню в холодильнике

Технологии

3 часа назад

SlashGear объяснил причину громоздких камер на смартфонах

Технологии

3 часа назад

Пользователи Samsung Galaxy S26 Ultra жалуются на красные точки в углах дисплеев
Вместо скучных уроков профориентации: как школь...
Интересное в Казани
5 дней назад

Вместо скучных уроков профориентации: как школьники в Иннополисе знакомятся с IT через роботов и реальные проекты