Новости Татарстана

Поставки мяса на ярмарки Татарстана выросли почти на треть

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

За десять недель осенних сельскохозяйственных ярмарок в Татарстане заметно выросли поставки мяса и других востребованных продуктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ, завоз говядины увеличился на 16,6% и составил 496,3 тонны, свинины — на 27,8%, баранины и конины — на 18,8%, колбасных изделий — на 11,9%.

Также выросли поставки социально значимых товаров: муки завезли 416,8 тонны (+26,4%), макаронных изделий — на 22,1% больше, круп — на 8,7%, гречки — на 3,2%. Яиц на ярмарки доставили более 1,431 миллиона штук, что на 89,1 тысячи штук превышает прошлогодний уровень.

Особый спрос в первые недели был на сахарный песок, поэтому объемы его поставок постепенно наращивали. В итоге за указанный период завезли 989 тонн сахара — на 55,7% больше, чем годом ранее. В минувшую субботу, 14 ноября, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов лично осмотрел несколько ярмарочных площадок в Казани.

Ярмарки остаются одним из самых востребованных форматов сбыта сельхозпродукции в республике. Их проведение направлено на достижение целей национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

8 часов назад

На День матери приготовлю курицу в сливочном соусе с грушей: рецепт необычного горячего для семейного ужина

Интересное в Казани

2 часа назад

Два дня рождения за неделю: журналист ProKazan проверила на себе, что выгоднее в Казани — готовить на 15 человек или заказать фуршет

кусаются ли мокрицы в квартире человека

Новости России

день назад

Что нельзя ставить на новогодний стол 2027 года: какие блюда не понравятся Огненной Козе

Гид по Казани

3 дня назад

Повод для впечатлений: взрослый день рождения в Казани

бразильская депиляция в Новосибирске

Кулинария

16 часов назад

Вместо обычных блинов готовлю кружевные блинные мешочки: рецепт красивого завтрака с нежной начинкой для мамы

Новости России

10 часов назад

Что обязательно должно быть на новогоднем столе 2027 года: семь продуктов для привлечения достатка

Кулинария

день назад

Вместо обычного пирога испеку «Зимнюю улитку»: рецепт красивой выпечки с яблоками и ароматной начинкой

Кулинария

10 часов назад

Пирог «Мамино счастье» готовлю с секретной заливкой: рецепт домашней выпечки, которая получается особенно нежной

Кулинария

22 часа назад

На праздничный стол приготовлю куриные кармашки: рецепт с начинкой, которая делает мясо особенно сочным
Новости Казани
9 часов назад

На М-7 под Казанью затор на 2,6 километра из-за аварии

На трассе М-7 под Казанью из-за ДТП образовалас...

Новости России

4 минуты назад

Какие продукты нельзя покупать заранее к Новому году: список того, что быстро портится

Интересное в Казани

7 часов назад

Пока одни отскребают лёд, другие уже выезжают: рассказываем, какие зимние опции реально нужны в Казани

Новости Казани

6 минут назад

Казань получила дополнительные 700 млн на вторую линию метро

Не у нас

час назад

Бесплатные прокси могут раскрыть личные данные пользователей
Татарская эстетика выходит на подиум: как в Каз...
Новости Татарстана
2 часа назад

Татарская эстетика выходит на подиум: как в Казани создают моду, которую носят за пределами республики

Кулинария

час назад

На праздничный ужин приготовлю салат «Осенний поцелуй»: рецепт с запеченной тыквой, сыром и необычной заправкой

Не у нас

час назад

Эксперимент LHCb получил первые признаки распада частицы на два мюона

Не у нас

2 часа назад

В ЮУрГУ разработали распределенное хранилище с повышенной надежностью
Весы показали минус 40: как в Казани возвращают...
Интересное в Казани
5 дней назад

Весы показали минус 40: как в Казани возвращают телу красивые контуры