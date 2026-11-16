Поставки мяса на ярмарки Татарстана выросли почти на треть

За десять недель осенних сельскохозяйственных ярмарок в Татарстане заметно выросли поставки мяса и других востребованных продуктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ, завоз говядины увеличился на 16,6% и составил 496,3 тонны, свинины — на 27,8%, баранины и конины — на 18,8%, колбасных изделий — на 11,9%.

Также выросли поставки социально значимых товаров: муки завезли 416,8 тонны (+26,4%), макаронных изделий — на 22,1% больше, круп — на 8,7%, гречки — на 3,2%. Яиц на ярмарки доставили более 1,431 миллиона штук, что на 89,1 тысячи штук превышает прошлогодний уровень.

Особый спрос в первые недели был на сахарный песок, поэтому объемы его поставок постепенно наращивали. В итоге за указанный период завезли 989 тонн сахара — на 55,7% больше, чем годом ранее. В минувшую субботу, 14 ноября, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов лично осмотрел несколько ярмарочных площадок в Казани.

Ярмарки остаются одним из самых востребованных форматов сбыта сельхозпродукции в республике. Их проведение направлено на достижение целей национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».