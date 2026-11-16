Новости Казани

Казань получила дополнительные 700 млн на вторую линию метро

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Власти Татарстана выделили еще 700 миллионов рублей на строительство первого участка второй линии казанского метрополитена. Средства направят на продолжение работ на отрезке от станции «Фучика» до станции «Сахарова», сообщается в тендере, опубликованном на портале госзакупок.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан». Согласно документации, все строительно-монтажные и сопутствующие работы должны быть завершены до 1 декабря 2027 года.

Дополнительное финансирование позволит продолжить реализацию проекта в установленные сроки.

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