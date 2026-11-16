Казань получила дополнительные 700 млн на вторую линию метро

Власти Татарстана выделили еще 700 миллионов рублей на строительство первого участка второй линии казанского метрополитена. Средства направят на продолжение работ на отрезке от станции «Фучика» до станции «Сахарова», сообщается в тендере, опубликованном на портале госзакупок.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан». Согласно документации, все строительно-монтажные и сопутствующие работы должны быть завершены до 1 декабря 2027 года.

Дополнительное финансирование позволит продолжить реализацию проекта в установленные сроки.