Рис после ужина никогда не выбрасываю: смешиваю с овощами и яйцами — получается сытное блюдо

Вчерашний рис часто остаётся в холодильнике без особых перспектив: разогревать его как обычный гарнир уже не хочется, а выбрасывать жалко. Между тем из него можно приготовить полноценный ужин всего за 15 минут. Достаточно добавить яйца, немного овощей и обжарить всё на сковороде.

Получается блюдо в азиатском стиле: рассыпчатый рис, сочные овощи, нежные кусочки яйца и аппетитный аромат чеснока. Причём специально покупать дорогие продукты не придётся — подойдут даже замороженные овощные смеси.

Какие продукты понадобятся

На 2–3 порции:

варёный рис — 400 г;

яйца — 2 шт.;

морковь — 1 небольшая;

репчатый лук — 1 шт.;

зелёный горошек — 80 г;

болгарский перец — ½ шт.;

чеснок — 2 зубчика;

соевый соус — 2 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

чёрный молотый перец — по вкусу;

зелёный лук — по желанию.

Лучше использовать длиннозёрный рис, который после варки остаётся рассыпчатым. Но и обычный круглозёрный подойдёт, если он не превратился в липкую кашу.

Как приготовить жареный рис с овощами и яйцами

Достаньте охлаждённый рис из холодильника и аккуратно разрыхлите вилкой, разделяя крупные комочки. Очистите морковь и нарежьте мелкими кубиками. Таким же образом измельчите лук и болгарский перец. Мелко порубите чеснок. Если используете замороженный горошек, заранее размораживать его необязательно. Разбейте яйца в миску и слегка взбейте вилкой. Разогрейте на сковороде половину растительного масла. Влейте яйца и готовьте, помешивая лопаткой, пока они полностью не схватятся и не превратятся в небольшие мягкие кусочки. Переложите их на тарелку. Добавьте в сковороду оставшееся масло. Выложите лук и морковь, обжаривайте 3–4 минуты. Добавьте болгарский перец и зелёный горошек. Готовьте ещё 2–3 минуты, пока овощи не станут мягче. Всыпьте чеснок и перемешайте. Достаточно 20–30 секунд, чтобы появился аромат. Добавьте рис и распределите его по сковороде. Обжаривайте 3–4 минуты, периодически перемешивая. Влейте соевый соус, добавьте перец и верните на сковороду приготовленные яйца. Хорошо перемешайте и прогрейте блюдо до горячего состояния во всём объёме. Перед подачей посыпьте нарезанным зелёным луком.

Жареный рис лучше подавать сразу, пока овощи сохраняют приятную текстуру, а блюдо остаётся горячим.

Почему вчерашний рис подходит лучше свежего

Сразу после варки рис содержит больше поверхностной влаги. Если отправить его на сковороду, зёрна могут начать слипаться, а вместо обжаривания получится тушение.

Охлаждённый рис обычно становится плотнее и суше, поэтому его легче разделить на отдельные зёрна.

Благодаря этому блюдо получается более рассыпчатым и приобретает характерную текстуру жареного риса.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не добавляйте рис на сковороду слишком рано. Сначала обжарьте овощи, чтобы из них испарилась часть влаги. Иначе рис может размокнуть и потерять рассыпчатость.

Важное правило хранения варёного риса

У риса есть особенность, о которой нельзя забывать. В нём могут присутствовать споры бактерии Bacillus cereus, способные переживать обычную варку.

Если готовый рис долго стоит при комнатной температуре, бактерии могут размножаться и вырабатывать токсины. Повторный разогрев не всегда устраняет такую опасность.

Поэтому для рецепта используйте только рис, который после приготовления быстро охладили и своевременно убрали в холодильник. Лучше употребить его в течение суток.

Если рис простоял всю ночь на столе, готовить из него ужин не следует.

Главная ошибка — перегруженная сковорода

Когда на небольшой сковороде оказывается слишком много риса и овощей, продукты начинают выделять пар и тушиться в собственном соку.

Из-за этого не получается характерного вкуса жареного риса.

Если сковорода небольшая, лучше готовить блюдо двумя порциями.

Используйте средний или умеренно сильный нагрев и регулярно перемешивайте продукты, чтобы они не подгорали.

Какие овощи можно добавить

Для такого блюда необязательно строго придерживаться списка ингредиентов.

Хорошо подходят:

кукуруза;

стручковая фасоль;

кабачок;

брокколи;

шампиньоны.

Особенно удобно использовать готовую замороженную овощную смесь. Она экономит время на нарезке и позволяет приготовить ужин даже тогда, когда в холодильнике почти ничего нет.

Главное — не добавлять слишком много водянистых овощей, иначе рис получится влажным.

Чем заменить соевый соус

Если соевого соуса нет, можно приготовить рис с обычной солью, чёрным перцем и небольшим количеством паприки.

Для более насыщенного аромата добавьте щепотку сушёного чеснока или несколько капель кунжутного масла в конце приготовления.

С соевым соусом важно не переборщить: он уже содержит соль, поэтому дополнительно солить блюдо часто не требуется.

Как сделать ужин ещё сытнее

Рис с овощами и яйцами можно дополнить готовой курицей, индейкой или кусочками обжаренных грибов.

Мясо следует заранее довести до полной готовности, а затем добавить к рису на заключительном этапе.

Если хочется увеличить количество белка без мяса, используйте три яйца вместо двух.

Но даже базовый вариант получается достаточно сытным благодаря сочетанию риса, овощей и яиц.

Вчерашний рис легко превратить в новое блюдо, которое не напоминает обычный разогретый гарнир. Несколько овощей, пара яиц и горячая сковорода — и за четверть часа на столе появляется ароматный домашний ужин без лишних затрат.

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