Технологии

Шадаеву предложили освоить вайб-кодинг на форуме в Казани

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Министр цифрового развития Максут Шадаев на фор...

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Министр цифрового развития России Максут Шадаев, выступая на пленарной сессии форума Kazan Digital Week, получил неожиданное предложение — освоить вайб-кодинг, то есть программирование с помощью искусственного интеллекта. С такой инициативой к нему обратился сооснователь фонда «Сайберус» Юрий Максимов, когда глава минцифры попросил поставить перед ведомством задачу на будущее.

Максимов подчеркнул, что чиновникам и руководителям стоит самим погрузиться в новые технологии, а не только рассуждать об их внедрении. По его словам, человек, который лично освоил процесс, учит других иначе — не «давай мы тебя научим», а «ты делаешь то же самое, только с ИИ в сто раз быстрее». Шадаев отреагировал с самоиронией, вспомнив, как глава Сбера Герман Греф когда-то настаивал, чтобы он сдал тесты по Python. «Видишь? Сдал? Я не сдал. Но сейчас это и не надо, сейчас можно вайбкодить. Я подожду еще», — пошутил министр.

Максимов также посоветовал тем, кто не готов меняться, задуматься о цифровом двойнике — человеке с теми же задачами и полномочиями, но действующем в сто раз эффективнее. По его мнению, такой двойник будет подталкивать либо к собственному развитию, либо к тому, чтобы уступить дорогу молодым. Старший вице-президент Сбербанка Кирилл Меньшов, в свою очередь, заявил, что минцифры предстоит провести всю IT-отрасль через глобальную трансформацию, поскольку развитие ИИ сделает ненужными многих классических вендоров и интеграторов.

Подводя итог дискуссии, Шадаев признал неизбежность перемен. «Похоже, я буду вайбкодить все-таки. Выглядит попроще», — с улыбкой заключил он. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что ИИ уже заменяет сотрудников младшего звена в некоторых сферах, а в перспективе может затронуть и специалистов среднего уровня, назвав эти изменения неизбежными.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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