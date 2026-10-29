Казанец лишился Mercedes-Benz из-за долга в 1,2 млн рублей

Судебные приставы Татарстана арестовали минивэн Mercedes-Benz у жителя Казани. Причиной стала задолженность автовладельца перед юридической компанией, сумма которой достигла 1,2 млн рублей.

Как сообщили в ГУФССП России по РТ, иномарку уже отправили на специализированную стоянку. Если владелец не погасит долг в установленный срок, автомобиль выставят на торги, а вырученные средства направят на погашение задолженности.