Экономика

Долговая нагрузка Татарстана приблизилась к 75 миллиардам рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Госдолг Татарстана на 1 октября 2026 года соста...

AI Изображение носит иллюстративный характер

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Государственный долг Татарстана на 1 октября 2026 года достиг 74,5 миллиарда рублей. Основную часть суммы составляют обязательства по федеральным бюджетным кредитам — 66,5 миллиарда рублей, еще почти 8 миллиардов приходится на государственные гарантии республики. Данные опубликовал региональный Минфин.

За месяц показатель вырос на 78,4 миллиона рублей: на начало сентября задолженность была меньше. Несмотря на увеличение, власти продолжают работать над сокращением долговой нагрузки.

К концу 2027 года планируется снизить госдолг до 50 миллиардов рублей. Летом регион уже добился списания кредитов на сумму около 24 миллиардов рублей, сейчас готовится следующий этап оптимизации обязательств.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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