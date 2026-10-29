Долговая нагрузка Татарстана приблизилась к 75 миллиардам рублей

Государственный долг Татарстана на 1 октября 2026 года достиг 74,5 миллиарда рублей. Основную часть суммы составляют обязательства по федеральным бюджетным кредитам — 66,5 миллиарда рублей, еще почти 8 миллиардов приходится на государственные гарантии республики. Данные опубликовал региональный Минфин.

За месяц показатель вырос на 78,4 миллиона рублей: на начало сентября задолженность была меньше. Несмотря на увеличение, власти продолжают работать над сокращением долговой нагрузки.

К концу 2027 года планируется снизить госдолг до 50 миллиардов рублей. Летом регион уже добился списания кредитов на сумму около 24 миллиардов рублей, сейчас готовится следующий этап оптимизации обязательств.