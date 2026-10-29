Казанский «Ак Барс» может вновь подписать Илью Сафонова

Нападающий Илья Сафонов, ранее выступавший за казанский «Ак Барс», может вернуться в стан татарстанской команды. Об этом сообщило издание «Сила спорта» со ссылкой на источники, отметив, что хоккеист якобы прибудет в Татарстан после 1 декабря.

25-летний игрок пришел в систему «Ак Барса» в сезоне 2018/19 годов, пройдя путь от молодежной команды до основного состава в КХЛ. Его контракт с клубом истек в мае 2026 года, и продлевать его нападающий не стал, объяснив желанием попробовать свои силы в НХЛ. Летом 2025-го с разрешения казанцев он ездил в лагерь канадского «Ванкувера», а затем подписал с ним однолетнее соглашение. Закрепиться в основе не вышло — Сафонов оказался в фарм-клубе «Абботсфорд Кэнакс» из АХЛ, где, по его словам, царит жесткий силовой хоккей с серьезными драками.

Агент хоккеиста Андрей Дементьев в разговоре с «РБ Спорт» заявил, что говорить о возвращении пока преждевременно. По его словам, такой процесс занял бы много времени и был бы непростым, однако вероятность существует. «Как только это станет официальным, „Ак Барс“ об этом обязательно объявит. Пока же предметов для разговора нет — только домыслы», — подчеркнул Дементьев.

Болельщики не раз просили Сафонова вернуться в Казань, отмечая, что нынешний состав команды не радует результатами — «Ак Барс» проиграл 7 из 10 последних матчей. В соцсетях самого игрока о планах на возвращение не сообщалось.