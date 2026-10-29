Новости Татарстана

Фарид Абдулганиев оценил дороги и школу в Нурлатском районе

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Председатель Госсовета РТ Фарид Абдулганиев пос...

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Председатель Госсовета Татарстана Фарид Абдулганиев побывал с рабочей поездкой в Нурлатском районе. Он осмотрел обновленную школу №4, оценил состояние сельских дорог и принял участие в подключении домов к газу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

Здание школы 1987 года постройки капитально отремонтировали к 1 сентября. Работы велись по нацпроекту «Молодежь и дети», на них направили 116 миллионов рублей. В обновленных классах начали учебу 720 учеников, включая 43 первоклассника. В школе привели в порядок фасад, инженерные системы, актовый и спортивный залы, а также обновили музей и кабинет ОБЗР, где школьников учат управлять дронами.

В селе Новое Иглайкино Абдулганиев встретился с местными активистами. Они попросили помочь со строительством нового Дома культуры: старое здание 1976 года находится в аварийном состоянии и закрыто уже пять лет. Сельчане ждут ДК на 150 мест, сейчас мероприятия проводят вместе со школой и МФЦ. Спикер Госсовета предложил готовить проект для включения в республиканскую программу.

Отдельное внимание уделили дороге между деревней Малые Камышлы и селом Старые Челны. Участок протяженностью около четырех километров разбит, в ямах и заплатках. Абдулганиев отметил, что такое покрытие давно не укладывают по современным технологиям. Глава района Дамир Ишкинеев заверил, что проблема в работе: со стороны Старых Челнов уже начали ремонт.

В деревне Черное Озеро по программе догазификации подключили к газу 32 домохозяйства, 18 из них уже заключили договоры. Также принято решение газифицировать дом погибшего участника СВО. Абдулганиев подчеркнул, что такие выезды помогают увидеть проблемы на местах и находить пути их решения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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