Новости Казани

Татарстан покажет миру итоги саммита Россия – АСЕАН в новом выпуске

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Новый выпуск программы «Tatarstan Today. Открыт...

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Новый выпуск программы «Tatarstan Today. Открытый миру» телеведущей Дины Газалиевой будет посвящен саммиту Россия – АСЕАН, который прошел в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «ТНВ-Татарстан».

В передаче расскажут, как республика вновь стала центром притяжения для международных событий и зачем Татарстан интегрируется в повестку азиатских стран. Дина Газалиева вместе с командой работала на саммите, побывала в кулуарах и пообщалась с политологами и экспертами.

Зрители узнают, какие цели ставили перед собой участники встречи и как название Казани звучит на разных языках мира и в зарубежных СМИ. Также ведущая изучила активность Татарстана в Юго-Восточной Азии и расскажет, с какими странами у республики уже сложились дружеские и торговые связи.

Отдельное внимание в программе уделят символам развивающейся дружбы — слонам, а также объяснят, что такое «сила бумеранга» для региона. Эфир состоится 31 октября в 19:00, 3 ноября в 18:00 и 7 ноября в 19:00 на телеканале «ТНВ-Татарстан», а также 18 ноября в 18:30 и 22:30 на «Татарстан 24».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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