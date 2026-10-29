Казанский зооботсад побил рекорд посещаемости благодаря жирафам

Казанский зооботсад в сентябре–октябре принял на 67% больше гостей, чем за аналогичный период прошлого года. Рост посещаемости связывают с прибытием восьми жирафов из Намибии, сообщили в пресс-службе учреждения.

Всего с начала 2026 года зооботсад посетили более 830 тысяч человек — почти столько же, сколько за весь 2025 год. В сентябре и октябре доходы от продажи билетов выросли на 70% по сравнению с теми же месяцами 2025-го.

Самым посещаемым месяцем года стал август: тогда в зооботсад пришли 176 тысяч человек. Дополнительный интерес вызвало появление капибары Паши, привезенного из Нижегородского зоопарка. Многие дети и подростки приходят специально, чтобы посмотреть на него, отметили в пресс-службе.

На посещаемости также сказалось появление двух слоних из Лаоса — Сахары и Удачи, которых привезли в Казань в июне. В том месяце количество гостей выросло в полтора раза по сравнению с маем. В учреждении рассчитывают, что по итогам года удастся установить новый рекорд посещаемости, превысив показатель июля 2025-го, когда зооботсад посетили 179 678 человек.