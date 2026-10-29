Октябрь в Татарстане может стать самым теплым за всю историю наблюдений

Нынешний октябрь в Татарстане может побить рекорд 1974 года и стать самым теплым за всю историю регулярных метеонаблюдений. По предварительным данным Гидрометцентра республики, средняя температура месяца ожидается около 8 градусов, что выше исторического максимума.

Финальная неделя октября продолжит радовать жителей региона теплой и сухой погодой. Обширный солнечный антициклон защитил Татарстан от дождливых циклонов, температура воздуха на 6–8 градусов превышает многолетние климатические нормы, и погода больше соответствует календарному сентябрю, сообщает заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

В последние октябрьские дни в Казани и пригородах осадки исключены, дневная температура ожидается от 10 до 13 градусов. Однако из-за отсутствия плотной облачности по ночам воздух будет выхолаживаться до 0 градусов, что характерно для осеннего октября.

В текущем месяце в Казани уже побито четыре рекорда дня по максимальной температуре. Особенно удивила вторая декада: средняя температура достигла 11,1 градуса при норме 5,4, что стало самым теплым показателем с 1965 года. Для сравнения, в 2009 году этот показатель составлял 10 градусов.

Самым рекордно теплым октябрь был в 1974 году — тогда средняя температура составила 7,8 градуса. Если прогнозы синоптиков оправдаются и средняя температура месяца превысит 8 градусов, октябрь 2026 года войдет в климатические летописи как самый теплый за всю историю наблюдений. Для сравнения, в 2019 году этот показатель составил 7,5 градуса, а самый холодный октябрь зафиксирован в 1976 году — минус 3,6 градуса.