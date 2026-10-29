В Татарстане обсудили, как вернуть учителям престиж профессии

В Госсовете РТ прошел круглый стол, посвященный проблемам образования. Инициатором встречи выступила фракция КПРФ, а ее участниками стали депутаты, представители министерств, руководители школ и педагоги.

Руководитель фракции Хафиз Миргалимов перечислил ключевые трудности отрасли: нехватка учителей, низкие зарплаты, перегрузка педагогов, дефицит младших воспитателей в детсадах, рост числа детей на семейном обучении и вопросы обучения детей мигрантов. Он отметил, что в 2026 году на нацпроекты «Молодежь и дети» и «Семья» выделено 7,5 и 17,6 млрд рублей соответственно, однако деньги сами по себе кадровую проблему не решат. По его словам, нужны четкие нормы труда, справедливая оплата без переработок и меры для закрепления молодых специалистов.

Координатор фракции Фадбир Сафин пояснил, что цель круглого стола — привлечь внимание к проблемам и найти пути их решения. Главный тезис коммунистов — образование должно быть качественным, доступным и бесплатным.

Замминистра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин рассказал о состоянии системы: обеспеченности кадрами, качестве преподавания, итогах аттестации, готовности инфраструктуры и безопасности в школах. На начало августа 2026/2027 учебного года республике не хватало более 1300 педагогов. Острее всего дефицит ощущается в Казани, Набережных Челнах, Лаишевском, Менделеевском и Высокогорском районах. При этом в Тюлячинском районе свободных ставок нет, в Рыбно-Слободском и Ютазинском — по две вакансии, в Атнинском — 11, в Кайбицком — 5, а в Менделеевском — 64.

Для сокращения дефицита нагрузку перераспределяют между действующими учителями, привлекают молодых специалистов, возвращают в профессию тех, кто уходил в другие сферы, и зовут преподавателей колледжей и вузов. В 2026 году в образовательные организации республики пришли 1139 молодых специалистов, из них 790 — в школы. Это на 13% больше, чем годом ранее.

Депутат Мякзюм Салахов заявил, что кадровый вопрос напрямую связан с привлекательностью профессии. «Должен быть престиж учителя, который складывается из материального положения, профессионального статуса, общественного уважения и возможностей для развития», — подчеркнул он.