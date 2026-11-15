Кулинария

Обычное печенье превращаю в новогодние пирожные: рецепт нежного десерта, который не требует выпечки

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить новогодние пирожные из обычного...

ПроКазань

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Из обычного печенья можно приготовить красивые новогодние пирожные, которые не уступят по вкусу магазинным десертам. Нежная шоколадная основа, сливочная начинка и белоснежная кокосовая обсыпка превращают простые продукты в праздничное лакомство. При этом духовка не понадобится, а на подготовку уйдёт около 25 минут.

Такие пирожные удобно приготовить заранее и хранить в холодильнике до прихода гостей. Особенно эффектно они смотрятся в небольших бумажных капсулах, напоминая миниатюрные заснеженные тортики.

Какие продукты понадобятся

На 10–12 пирожных:

Для основы:

  • песочное печенье — 300 г;

  • сливочное масло — 80 г;

  • молоко — 60–80 мл;

  • какао-порошок — 2 ст. л.;

  • сахарная пудра — 30 г.

Для начинки:

  • сливочный творожный сыр — 200 г;

  • сахарная пудра — 40 г;

  • ванильный сахар — 1 ч. л.

Для украшения:

  • кокосовая стружка — 50 г;

  • белый шоколад — 50 г.

Для основы подойдёт обычное сахарное или песочное печенье без начинки. Лучше выбирать продукт с нейтральным сливочным вкусом.

Как приготовить новогодние пирожные без выпечки

  1. Печенье измельчите в мелкую крошку с помощью блендера. Если блендера нет, сложите его в плотный пакет и разомните скалкой.

  2. Пересыпьте крошку в глубокую миску, добавьте какао и сахарную пудру.

  3. Сливочное масло растопите и немного остудите.

  4. Влейте масло к печенью, перемешайте и постепенно добавляйте молоко.

  5. Масса должна получиться пластичной, достаточно плотной и хорошо держать форму. Если она слишком сухая, добавьте ещё немного молока.

  6. Для начинки соедините охлаждённый творожный сыр с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Перемешайте до однородности.

  7. Разделите шоколадную массу на 10–12 одинаковых частей.

  8. Из каждой части сформируйте небольшую лепёшку. В центр положите чайную ложку сливочной начинки.

  9. Аккуратно соедините края шоколадной основы, полностью закрывая крем, и придайте заготовке круглую или слегка приплюснутую форму.

  10. Уберите пирожные в холодильник на 30 минут, чтобы они стали плотнее.

  11. Белый шоколад растопите на водяной бане или короткими импульсами в микроволновке.

  12. Слегка полейте охлаждённые пирожные белым шоколадом и посыпьте кокосовой стружкой.

  13. Верните десерт в холодильник ещё на 30–40 минут.

Перед подачей разложите пирожные в бумажные капсулы и украсьте небольшим количеством кокосовой стружки.

Почему пирожные получаются нежными

Главный секрет заключается в сочетании мягкой основы из печенья и сливочного крема.

Измельчённое печенье впитывает молоко и растопленное масло, благодаря чему превращается в пластичную массу, напоминающую нежное шоколадное тесто.

Творожный сыр создаёт приятный контраст с насыщенным вкусом какао.

После охлаждения пирожные становятся достаточно плотными снаружи, но сохраняют мягкую текстуру внутри.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: добавляйте молоко в крошку постепенно. Разные виды печенья впитывают жидкость по-разному, поэтому указанное количество может немного меняться. Правильная масса должна легко лепиться, но не прилипать к рукам. Если она получилась слишком мягкой, добавьте немного измельчённого печенья.

Как сделать десерт ещё вкуснее

В шоколадную основу можно добавить немного измельчённых грецких орехов или фундука.

Они придадут пирожным приятный хруст и сделают вкус более насыщенным.

Для яркого новогоднего аромата подойдёт небольшое количество апельсиновой цедры.

Если хочется получить более шоколадный десерт, добавьте в основу 20–30 г растопленного тёмного шоколада, немного уменьшив количество молока.

А любителям кокоса понравится вариант, в котором часть кокосовой стружки добавляют непосредственно в сливочную начинку.

Как красиво оформить пирожные на Новый год

Самый простой вариант — покрыть десерт белым шоколадом и кокосовой стружкой. Получится эффект снежной шапочки.

Для более праздничного оформления можно использовать несколько вариантов украшения.

Например, часть пирожных обвалять в кокосовой стружке полностью, а другие украсить тонкими шоколадными полосками.

Красиво смотрятся и небольшие кусочки сушёной клюквы, которые создают контраст с белоснежной поверхностью.

Если выложить пирожные на большое блюдо и слегка присыпать его кокосовой стружкой, получится настоящая зимняя композиция.

Можно ли приготовить заранее

Такие пирожные удобно готовить вечером накануне праздника.

За несколько часов в холодильнике основа станет более однородной, а сливочная начинка хорошо охладится.

Храните десерт в закрытом контейнере при температуре не выше +4 °C. Желательно съесть его в течение 2–3 суток.

Не оставляйте пирожные с творожным сыром при комнатной температуре дольше двух часов.

Замораживать готовый десерт нежелательно: после размораживания сливочная начинка может изменить текстуру.

Новогодние пирожные из обычного печенья — простой способ приготовить праздничный десерт без духовки. Нежная шоколадная основа, сливочная начинка и кокосовая обсыпка создают красивое сочетание вкусов, а доступные ингредиенты позволяют обойтись без сложных рецептов и долгой подготовки.

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