Вместо привычной запеканки готовлю картофельный гратен: рецепт с тонкими слоями и аппетитной сырной корочкой

Картофельную запеканку можно превратить в настоящее праздничное блюдо, если нарезать картофель тонкими ломтиками и запечь в сливочном соусе под сырной корочкой. Именно так готовится гратен — нежное блюдо с мягкими картофельными слоями, насыщенным сливочным вкусом и аппетитной золотистой поверхностью.

Такой картофель отлично подходит для семейного ужина и новогоднего стола. Он красиво смотрится в форме для запекания, сочетается с мясом и птицей, а для приготовления понадобятся самые обычные продукты.

Какие продукты понадобятся

На 5–6 порций:

картофель — 1 кг;

сливки жирностью 20% — 350 мл;

твёрдый сыр — 150 г;

сливочное масло — 25 г;

чеснок — 2 зубчика;

соль — 1 ч. л. или по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

мускатный орех — 1 щепотка;

свежий тимьян — по желанию.

Для гратена лучше выбирать картофель с умеренным содержанием крахмала. Он хорошо размягчается при запекании, но сохраняет форму тонких ломтиков.

Как приготовить картофельный гратен

Картофель очистите и нарежьте кружочками толщиной около 2–3 мм. Удобнее всего использовать овощерезку, чтобы все ломтики получились одинаковыми. Не промывайте нарезанный картофель водой: крахмал на поверхности поможет сливочному соусу немного загустеть. Чеснок очистите. Один зубчик разрежьте пополам и натрите им дно и стенки формы для запекания. Смажьте форму сливочным маслом. Оставшийся чеснок мелко измельчите и добавьте в сливки вместе с солью, перцем и мускатным орехом. Слегка подогрейте сливочную смесь в сотейнике, не доводя до кипения. Выложите картофель в форму аккуратными рядами, немного накладывая ломтики друг на друга. Равномерно залейте картофель тёплыми ароматными сливками. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 40–50 минут. Проверьте картофель ножом: он должен легко проходить через слои. Если ломтики ещё плотные, продолжайте запекание под фольгой. Натрите твёрдый сыр на крупной тёрке и равномерно распределите по поверхности картофеля. Верните форму в духовку без фольги ещё на 15–20 минут, пока сыр не расплавится и не образует золотистую корочку. Достаньте готовый гратен и оставьте на 10–15 минут перед подачей.

За это время сливочный соус немного загустеет, а картофельные слои станут лучше держать форму.

Почему картофель получается таким нежным

Главный секрет гратена — тонкая нарезка и медленное запекание в сливках.

Картофель постепенно впитывает ароматный соус, становится мягким и приобретает насыщенный вкус.

Крахмал, который выделяется во время приготовления, помогает связать сливки и создать нежную текстуру без добавления муки.

Сырная корочка при этом остаётся более плотной и слегка хрустящей, создавая приятный контраст.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не нарезайте картофель слишком толсто. Ломтики толщиной 2–3 мм успевают равномерно пропечься и хорошо пропитаться сливками. А чтобы сыр не подгорел, добавляйте его ближе к концу приготовления, когда картофель уже практически готов.

Какой сыр лучше выбрать

Для гратена подойдут сорта, которые хорошо плавятся и образуют аппетитную корочку.

Например, можно использовать гауду, российский сыр или грюйер.

Если хочется более насыщенного вкуса, смешайте обычный твёрдый сыр с небольшим количеством пармезана.

Моцарелла сделает верхний слой более тягучим, но не даст такой выраженной золотистой корочки, как выдержанные сорта.

Лучше всего сочетать два вида сыра: один для нежной текстуры, другой — для яркого вкуса.

Как сделать сырную корочку особенно аппетитной

Чтобы поверхность гратена получилась красивой, сыр необходимо распределять равномерно.

Не стоит добавлять его слишком рано: за длительное время в духовке корочка может пересохнуть или подгореть.

Если хочется более выраженного золотистого оттенка, в последние 2–3 минуты можно включить режим гриля, внимательно следя за блюдом.

При этом важно не пересушить картофель. Внутри гратен должен оставаться мягким и сливочным.

Чем можно дополнить картофельный гратен

Классический вариант готовится из картофеля, сливок и сыра, но рецепт легко разнообразить.

Для более насыщенного вкуса можно добавить между слоями немного обжаренных шампиньонов.

Любителям мясных блюд понравится вариант с небольшим количеством готового бекона.

Если хочется добавить овощей, используйте тонкие ломтики кабачка, предварительно удалив лишнюю влагу.

А для более яркого аромата положите в сливочный соус немного розмарина или тимьяна.

С чем подавать картофельный гратен

Гратен хорошо сочетается с запечённой курицей, индейкой, говядиной и свининой.

На праздничном столе он может заменить привычное картофельное пюре или обычную запеканку.

Для более лёгкого ужина подавайте его со свежим овощным салатом.

Особенно красиво блюдо смотрится в керамической форме, в которой запекалось. Перед подачей можно добавить несколько листочков свежего тимьяна.

Можно ли приготовить заранее

Картофельный гратен удобно приготовить за несколько часов до праздничного ужина.

После полного остывания уберите его в холодильник, накрыв форму крышкой или пищевой плёнкой.

Перед подачей разогрейте в духовке при 160–170 °C, прикрыв фольгой, чтобы сырная корочка не пересохла.

Готовое блюдо можно хранить в холодильнике при температуре не выше +4 °C до 3–4 дней. Повторно разогревайте до полного прогревания, желательно до 74 °C в центре.

Картофельный гратен — удачная альтернатива привычной запеканке. Тонкие слои картофеля, нежный сливочный соус и румяная сырная корочка превращают простые ингредиенты в красивое и сытное блюдо, которое одинаково хорошо подходит для повседневного ужина и праздничного стола.

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