Эксперт предупредил о скрытых данных в фото со смартфона

Обычный снимок, сделанный на смартфон, может содержать не только само изображение, но и сведения о человеке. Среди них — место и время съемки, модель устройства и детали повседневной жизни, рассказал 16 сентября консультант системного интегратора в сфере информационной безопасности, эксперт по аудиту информационной безопасности и информационных систем Валентин Черняев в беседе с Известиями.

По словам специалиста, часть такой информации находится в метаданных EXIF. Их камера смартфона или приложение добавляют к файлу автоматически. В этих данных могут сохраняться координаты, дата и время съемки, часовой пояс, производитель и модель телефона, версия программного обеспечения, а также технические параметры камеры.

Черняев отметил, что получить такие сведения достаточно просто. Для этого не требуются специальные навыки или взлом устройства. Часть метаданных можно увидеть в приложении «Фото», в свойствах файла на компьютере или с помощью общедоступных программ.

При загрузке фотографий социальные сети и мессенджеры часто удаляют часть служебной информации. Однако это зависит от конкретной площадки и способа отправки файла. Если снимок передается как документ или исходный файл, вероятность сохранения EXIF выше.

При этом эксперт подчеркнул, что метаданные нельзя считать безусловным доказательством места и времени съемки. Их можно изменить или подделать.

Даже без служебной информации фотография способна раскрыть личность человека или его местоположение. На это могут указывать вывески, номера домов, дорожные знаки, архитектура, вид из окна, особенности местности и растительности. Дополнительные сведения иногда дают форма сотрудника, логотип компании, интерьер офиса, документы, автомобильные номера, экраны компьютеров и переписка в кадре.

Повторяющиеся снимки одного и того же двора, вида из окна, магазинов, кафе или остановок могут помочь определить место проживания человека и его привычные маршруты. Черняев отметил, что главную опасность представляет не одна фотография, а совокупность публикаций за длительное время. По его словам, отдельная деталь может ничего не значить, но несколько снимков позволяют связать имя, адрес, место работы, поездки и распорядок дня в общую картину.

Отдельный риск связан с фотографиями документов и платежных данных. На таких изображениях могут быть видны имя, дата рождения, подпись, идентификационные номера, данные банковских карт, номера бронирований, куар-коды и штрихкоды. Эксперт рекомендовал не размещать такие снимки в открытом доступе.

Перед публикацией фотографии в интернете Черняев советует внимательно осмотреть фон, края кадра и отражения. Также он рекомендует отключить геолокацию, а конфиденциальные данные полностью удалять или закрывать непрозрачным способом. Простое размытие или пикселизация не всегда надежно защищают информацию.

Специалист также посоветовал не публиковать фотографии из поездок в реальном времени. По его словам, такие снимки лучше выкладывать после возвращения. Даже закрытый профиль нельзя считать надежным хранилищем, поскольку любой получатель может сохранить изображение и передать его другим людям.

Ранее, 13 сентября, в МВД России сообщили, что зависания и самопроизвольные перезагрузки телефона могут быть признаками заражения устройства вирусами. Такие программы могут дать злоумышленникам доступ к личной информации пользователя и данным мобильного банка. При подозрениях на заражение россиянам рекомендовали не вводить на таком устройстве данные банковских карт и не открывать банковские приложения.