Технологии

Эксперт предупредил о скрытых данных в фото со смартфона

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Обычный снимок, сделанный на смартфон, может содержать не только само изображение, но и сведения о человеке. Среди них — место и время съемки, модель устройства и детали повседневной жизни, рассказал 16 сентября консультант системного интегратора в сфере информационной безопасности, эксперт по аудиту информационной безопасности и информационных систем Валентин Черняев в беседе с Известиями.

По словам специалиста, часть такой информации находится в метаданных EXIF. Их камера смартфона или приложение добавляют к файлу автоматически. В этих данных могут сохраняться координаты, дата и время съемки, часовой пояс, производитель и модель телефона, версия программного обеспечения, а также технические параметры камеры.

Черняев отметил, что получить такие сведения достаточно просто. Для этого не требуются специальные навыки или взлом устройства. Часть метаданных можно увидеть в приложении «Фото», в свойствах файла на компьютере или с помощью общедоступных программ.

При загрузке фотографий социальные сети и мессенджеры часто удаляют часть служебной информации. Однако это зависит от конкретной площадки и способа отправки файла. Если снимок передается как документ или исходный файл, вероятность сохранения EXIF выше.

При этом эксперт подчеркнул, что метаданные нельзя считать безусловным доказательством места и времени съемки. Их можно изменить или подделать.

Даже без служебной информации фотография способна раскрыть личность человека или его местоположение. На это могут указывать вывески, номера домов, дорожные знаки, архитектура, вид из окна, особенности местности и растительности. Дополнительные сведения иногда дают форма сотрудника, логотип компании, интерьер офиса, документы, автомобильные номера, экраны компьютеров и переписка в кадре.

Повторяющиеся снимки одного и того же двора, вида из окна, магазинов, кафе или остановок могут помочь определить место проживания человека и его привычные маршруты. Черняев отметил, что главную опасность представляет не одна фотография, а совокупность публикаций за длительное время. По его словам, отдельная деталь может ничего не значить, но несколько снимков позволяют связать имя, адрес, место работы, поездки и распорядок дня в общую картину.

Отдельный риск связан с фотографиями документов и платежных данных. На таких изображениях могут быть видны имя, дата рождения, подпись, идентификационные номера, данные банковских карт, номера бронирований, куар-коды и штрихкоды. Эксперт рекомендовал не размещать такие снимки в открытом доступе.

Перед публикацией фотографии в интернете Черняев советует внимательно осмотреть фон, края кадра и отражения. Также он рекомендует отключить геолокацию, а конфиденциальные данные полностью удалять или закрывать непрозрачным способом. Простое размытие или пикселизация не всегда надежно защищают информацию.

Специалист также посоветовал не публиковать фотографии из поездок в реальном времени. По его словам, такие снимки лучше выкладывать после возвращения. Даже закрытый профиль нельзя считать надежным хранилищем, поскольку любой получатель может сохранить изображение и передать его другим людям.

Ранее, 13 сентября, в МВД России сообщили, что зависания и самопроизвольные перезагрузки телефона могут быть признаками заражения устройства вирусами. Такие программы могут дать злоумышленникам доступ к личной информации пользователя и данным мобильного банка. При подозрениях на заражение россиянам рекомендовали не вводить на таком устройстве данные банковских карт и не открывать банковские приложения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

21 час назад

Фарша слишком мало для котлет на всю семью: добавляю один простой продукт — получается целая сковорода

Полезное

2 часа назад

В Татарстане показали, как будет организовано голосование в медицинских учреждениях

чем обрабатывают борщевик

Кулинария

день назад

Кусок батона начал черстветь: заливаю простой смесью — получается горячий завтрак к чаю за пару минут

Полезное

2 дня назад

В АО «Транснефть – Прикамье» прошел ежегодный слет молодых специалистов

ремонт кофемашин siemens в Екатеринбурге

Не у нас

день назад

Ъ: Цена перевозки российской нефти идет на рекорд из-за атак в Черном море

Кулинария

15 часов назад

Батон начал черстветь: не сушу сухари — заливаю простой смесью и готовлю завтрак на всю семью

Кулинария

день назад

Картошка осталась после ужина: добавляю яйцо и сыр — на сковороде получается новый завтрак за 10 минут

Новости Татарстана

день назад

Спортсмен из Татарстана Ядгаров вошел в десятку лучших на шоу «Титаны»

Кулинария

23 часа назад

Борщ теряет свой насыщенный цвет из-за этой ошибки: простой прием для сохранение насыщенно-красного супа
Новости Татарстана
23 минуты назад

В лесах Татарстана начали заготавливать желуди дуба

В лесах Татарстана начали заготавливать желуди ...

Технологии

8 минут назад

iPhone 18 Pro Max возглавил предзаказы новой линейки Apple в «М.Видео»

Полезное

21 час назад

Интервью с экспертом: Михаил Виноградов, политолог, президент Фонда «Петербургская политика»

Технологии

40 минут назад

Craftersy от Т-Банка вернулось в App Store под видом книги рецептов

Новости Татарстана

56 минут назад

Двое мужчин организовали нарколабораторию под Казанью — изъято 1,7 кг клефедрона
МВД: мошенники крадут аккаунты в мессенджерах ч...
Технологии
3 часа назад

МВД: мошенники крадут аккаунты в мессенджерах через YouTube-видео

Технологии

час назад

Как перевести возраст кошки в человеческий и что влияет на долголетие

Новости Татарстана

2 часа назад

Росприроднадзор насчитал ущерб природе Татарстана на 7,1 млрд рублей

Интересно

2 часа назад

Поиск лидов для бизнеса: источники, методы и организация процесса
90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: ра...
Интересное в Казани
4 дня назад

90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: рассказываем, почему в Татарстане всё равно не хватает специалистов