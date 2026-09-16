Новости Казани

Шоу «Особенности национальной кухни» отправится в Казань

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Третий сезон передачи о путешествиях и еде «Особенности национальной кухни» вышел на ТВ-3 12 сентября. Михаил Стогниенко и итальянский повар Пьер Карбонара снова отправились по России, чтобы знакомиться с региональными кулинарными традициями. В новом сезоне к ним присоединилась телеведущая и актриса Ксения Стогниенко, супруга Михаила.

Одной из важных точек маршрута станет Казань. В столице Татарстана ведущие изучат местную гастрономическую культуру, попробуют национальные блюда и узнают особенности татарской кухни. Зрителям покажут, какие эксперименты по мотивам местных рецептов подготовят участники проекта и как на них отреагируют жители города. Казанский выпуск выйдет на ТВ-3 17 октября.

Новый сезон начался с Кемерова, родного города Ксении Стогниенко. После этого съемочная группа побывает в Санкт-Петербурге, Архангельске, Калининграде, Нижнем Новгороде и Казани. У каждого города есть собственная кухня, связанная с разными этапами истории страны — от времени Рюриковичей и имперского периода до событий двадцатого века.

Генеральный продюсер ТВ-3 Константин Обухов отметил, что удачный финал выпуска для него связан не только с красивой подачей блюда. По его словам, итоговый рецепт должен отражать именно тот город, в котором оказались герои. Если такую историю можно без изменений перенести в другой регион, значит, команда не смогла раскрыть характер места. А если после просмотра зрителю хочется приготовить блюдо и самому поехать в город, познакомиться с его жителями и жизнью, значит, погружение удалось.

Пьер Карбонара рассказал, что за три сезона проекта увидел, насколько разнообразна Россия с точки зрения еды. По его словам, русскую кухню часто воспринимают как единое явление, однако в каждом регионе меняются продукты, рецепты, традиции и отношение людей к еде. Ведущий сравнил это с Италией, где кухня Сицилии заметно отличается от кухни Пьемонта или Эмилии-Романьи. Для него это стало главным открытием проекта: теперь в новом городе он прежде всего думает о том, чем его там будут угощать.

В каждом выпуске ведущие знакомятся с местной кухней, пробуют традиционные блюда, наблюдают за привычками жителей и выбирают продукты для главного кулинарного эксперимента.

Пьер Карбонара будет дважды пытаться удивить местных дегустаторов. Первое блюдо он приготовит до знакомства с городом, основываясь только на своих ожиданиях и представлениях. Затем он изучит местные традиции, пообщается с жителями, попробует региональные блюда и снова представит свою работу на оценку. Главный вопрос каждого выпуска — поможет ли это знакомство точнее понять вкусы горожан.

Михаил Стогниенко отметил, что появление Ксении изменило общение с участниками дегустации. По его словам, раньше гости чаще хвалили блюда Пьера и ставили высокие оценки, возможно, не желая расстраивать ведущего. Ксении, как считает Михаил, люди охотнее говорят правду, поэтому в новом сезоне зрители смогут услышать более честные оценки.

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