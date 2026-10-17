Учёные выяснили, как микропластик взаимодействует с водой
Учёные из Колумбийского университета выяснили, что микропластик при взаимодействии с водой способен запускать химические реакции с образованием высокореактивных частиц. Они потенциально могут представлять угрозу для живых тканей, однако последствия этого процесса для здоровья человека пока не установлены. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Пластик широко применяется благодаря своей прочности и устойчивости к внешним воздействиям. Его используют для упаковки товаров, хранения жидкостей и производства различных изделий. Однако со временем под действием солнечного света, воды и других факторов материал разрушается, превращаясь в микроскопические фрагменты.
По мере уменьшения размеров пластиковых частиц увеличивается их суммарная площадь поверхности. Это усиливает взаимодействие материала с окружающей средой и может влиять на химические процессы, происходящие рядом с ним.
В лабораторных экспериментах исследователи установили, что при соприкосновении микропластика с водой могут образовываться активные радикалы, в том числе активные формы кислорода. Эти соединения отличаются высокой химической активностью и при определённых условиях способны повреждать биологические ткани.
Микропластик широко распространён в окружающей среде — его находят как в горных районах, так и на больших глубинах океана. Пластиковые частицы могут попадать в организмы животных, а также обнаруживались в тканях человека, включая кровь.
Тем не менее результаты лабораторных опытов не доказывают, что подобные реакции вызывают повреждения внутри человеческого организма. Учёные пока не проверяли, насколько активно этот процесс протекает в реальных биологических условиях и приводит ли он к негативным последствиям.
В дальнейшем исследователям предстоит выяснить, могут ли активные радикалы образовываться при контакте микропластика с кровью и другими биологическими жидкостями. Также необходимо определить интенсивность реакции и её возможное влияние на ткани. До получения таких данных утверждать, что выявленный механизм представляет доказанную угрозу здоровью человека, нельзя, сообщает "Самара Онлайн 24".
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец