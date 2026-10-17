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Учёные выяснили, как микропластик взаимодействует с водой

Служба новостей Автор статьи
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Учёные из Колумбийского университета выяснили, что микропластик при взаимодействии с водой способен запускать химические реакции с образованием высокореактивных частиц. Они потенциально могут представлять угрозу для живых тканей, однако последствия этого процесса для здоровья человека пока не установлены. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Пластик широко применяется благодаря своей прочности и устойчивости к внешним воздействиям. Его используют для упаковки товаров, хранения жидкостей и производства различных изделий. Однако со временем под действием солнечного света, воды и других факторов материал разрушается, превращаясь в микроскопические фрагменты.

По мере уменьшения размеров пластиковых частиц увеличивается их суммарная площадь поверхности. Это усиливает взаимодействие материала с окружающей средой и может влиять на химические процессы, происходящие рядом с ним.

В лабораторных экспериментах исследователи установили, что при соприкосновении микропластика с водой могут образовываться активные радикалы, в том числе активные формы кислорода. Эти соединения отличаются высокой химической активностью и при определённых условиях способны повреждать биологические ткани.

Микропластик широко распространён в окружающей среде — его находят как в горных районах, так и на больших глубинах океана. Пластиковые частицы могут попадать в организмы животных, а также обнаруживались в тканях человека, включая кровь.

Тем не менее результаты лабораторных опытов не доказывают, что подобные реакции вызывают повреждения внутри человеческого организма. Учёные пока не проверяли, насколько активно этот процесс протекает в реальных биологических условиях и приводит ли он к негативным последствиям.

В дальнейшем исследователям предстоит выяснить, могут ли активные радикалы образовываться при контакте микропластика с кровью и другими биологическими жидкостями. Также необходимо определить интенсивность реакции и её возможное влияние на ткани. До получения таких данных утверждать, что выявленный механизм представляет доказанную угрозу здоровью человека, нельзя, сообщает "Самара Онлайн 24".

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