Лайфхаки

2 способа утилизировать масло после жарки без вреда для труб

Роман Медников Автор статьи
Простой и безопасный способ избавиться от масла...

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После жарки на сковороде часто остаётся тёмное масло, и рука сама тянется поскорее избавиться от него в раковине. Но тут как раз лучше не спешить. Это не строгая наука, но многие замечают: даже один такой слив сначала проходит незаметно, а потом в кухне вдруг появляется знакомая история с медленным стоком и неприятным запахом.

Почему масло лучше не отправлять в слив

Я не раз встречал этот совет на российских сайтах о доме и быте, и он звучит вполне здраво: масло в трубах не исчезает бесследно. Оно остывает, оседает на стенках и постепенно собирает на себя мелкие остатки пищи.


  • Горячее масло кажется жидким только в сковороде, но в трубе оно быстро густеет;

  • На липкий слой легко налипают крошки, соусы и другой кухонный мусор;

  • Даже если засор не появится сразу, проход для воды со временем становится уже;

  • Унитаз — не выход: эффект у жира тот же, просто проблема уезжает дальше по сливу.

У меня это правило прижилось после простого наблюдения: как только перестаёшь сливать жир в раковину, кухня становится спокойнее. Ничего героического, просто меньше поводов потом разбирать сифон.

Лайфхак: если масла на сковороде совсем немного, дайте ему остыть до тёплого состояния и соберите бумажными полотенцами или плотными салфетками. После этого сковороду уже проще отмыть обычным средством, а жир не уходит в трубу.

Как выбросить масло без лишней суеты

Самый понятный и безопасный путь — дождаться, пока масло остынет, и перелить его в ненужную ёмкость. Я пробовал делать это наспех, и именно тут чаще всего случаются промахи: капли на столешнице, скользкая бутылка, грязная воронка. Поэтому лучше потратить ещё пару минут, чем потом оттирать полкухни.


  • Остудите масло естественным образом, не трогая сковороду;

  • Подготовьте пустую пластиковую бутылку, пакет из-под молока или другую плотную упаковку с крышкой;

  • Используйте воронку, чтобы не пролить масло мимо;

  • Плотно закройте ёмкость и выбросьте её в контейнер для твёрдых бытовых отходов;

  • Если масла много, лучше распределить его по двум небольшим ёмкостям, чем пытаться удержать одну тяжёлую.

Этот способ самый спокойный: ничего не попадает в слив, ничего не растекается по пакету с мусором. Я обычно ставлю бутылку в раковину на время переливания — так меньше шанс испачкать стол.

Лайфхак: заранее держите под мойкой одну чистую пустую бутылку именно для таких случаев. Тогда после жарки не придётся лихорадочно искать, во что бы перелить остывшее масло.

Когда масла мало и выбрасывать бутылку не хочется

Если после котлет или картошки на дне осталось совсем чуть-чуть, можно обойтись без отдельной тары. Тут работает простой бытовой приём, который я тоже подсмотрел на российских сайтах с советами по кухне.


  • Небольшой остаток проще впитать бумагой, чем переливать;

  • Для густого осадка подойдёт силиконовая или деревянная лопатка, чтобы собрать его в одну точку;

  • Если масло смешалось с крошками, сначала дайте массе остыть полностью — так её легче собрать;

  • Сильно загрязнённую бумагу лучше сразу положить в отдельный пакет, чтобы не испачкать остальной мусор.

С этим способом у меня получилось легче всего: потратил около пяти минут, зато потом не пришлось мыть воронку и лишнюю посуду. Правда, бумажных полотенец дома однажды не оказалось, и обычные тонкие салфетки справились заметно хуже.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я раньше по привычке сливала остатки масла в раковину, пока вода не стала уходить заметно медленнее. Теперь остужаю и переливаю в бутылку, и на кухне стало меньше лишних хлопот».

Что делать не стоит, даже если кажется удобным

С некоторыми идеями лучше не экспериментировать. На словах они звучат экономно и быстро, а в быту оказываются либо грязными, либо просто бесполезными.


  • Не сливайте масло в раковину, даже если сразу пустить очень горячую воду;

  • Не отправляйте его в унитаз — трубы от этого благодарнее не станут;

  • Не переливайте горячее масло в тонкую пластиковую тару: это неудобно и рискованно;

  • Не оставляйте открытую ёмкость с маслом надолго на кухне, особенно рядом с продуктами;

  • Не пытайтесь использовать тёмное пережаренное масло повторно без необходимости — вкус у еды потом обычно уже сомнительный.

Отдельно я бы с осторожностью отнёсся к советам превращать остатки масла во что-то вроде густой массы подручными средствами. Если точных пропорций и понятной инструкции нет, лучше выбрать простой вариант с бумагой или бутылкой. Он скучнее, зато надёжнее.

В итоге правило очень простое: масло после жарки лучше не лить в слив, даже если его немного. Небольшой остаток проще собрать бумагой, а большой объём — остудить и перелить в ненужную ёмкость. Способ не самый эффектный, но именно такие бытовые решения потом экономят и время, и нервы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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