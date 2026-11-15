Новости Татарстана

Банковские обороты проверят у получателей детских пособий в Татарстане

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Минтруд предлагает с 2027 года проверять банков...

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Минтруд России вынес на общественное обсуждение проект, который с 1 апреля 2027 года вводит контроль за оборотами по банковским счетам при назначении единого детского пособия. Суммарные зачисления на карты всех членов семьи за расчетный период не должны превышать 200 процентов от их официального годового дохода. Например, если легальный заработок семьи составляет 600 тысяч рублей в год, то поступления на счета не должны превышать 1,2 миллиона рублей. Если автоматика ФНС и Соцфонда зафиксирует превышение, в выплатах откажут.

В Минтруде уточняют, что под исключение попадают переводы между близкими родственниками, кредитные средства, налоговые вычеты и доходы от продажи имущества при наличии подтверждающих документов. Запрашивать данные у банков Соцфонд будет самостоятельно, однако если межведомственная система даст сбой, доказывать происхождение средств придется самостоятельно. Особенно это касается активистов родительских комитетов, которые собирают на личные карты деньги на выпускные и экскурсии — для системы такие перечисления выглядят как коммерческий оборот.

С 1 января 2027 года минимальный порог официального дохода для получения пособия повышается с 8 до 10 МРОТ в год. С учетом индексации трудоспособным родителям придется подтверждать выручку в приложении «Мой налог» на уровне примерно 250–270 тысяч рублей в год. Также закрывается лазейка с оформлением ухода за 80-летним соседом: теперь зачесть уход за престарелым можно только при подтверждении близкого родства через ЗАГС. Кроме того, если доход от процентов по вкладам превысит региональный прожиточный минимум, Соцфонд вынесет отказ.

С 1 января до 1 апреля 2027 года обороты по счетам будут отслеживаться только в аналитических целях и не повлияют на решения о выплатах. Эксперты отмечают, что поступления на карту не всегда являются доходом: люди возвращают долги, переводят деньги друг другу или собирают средства на общие покупки. Поэтому оценивать нуждаемость исключительно по банковским оборотам рискованно — под ограничения могут попасть добросовестные семьи. Аналитики советуют сохранять договоры и чеки при продаже имущества, указывать назначение платежей и не использовать личную карту как «общий котел» для сборов с коллег и друзей.

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