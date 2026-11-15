Ветеран из Лениногорского района отмечает вековой юбилей

Исмагил Сафуанов, участник Великой Отечественной войны и боевых действий против Японии, 15 ноября празднует 100-летие. Юбиляра поздравили в пресс-службе Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

Исмагил Сафуанович родился в селе Каркали Лениногорского района, окончил шесть классов школы. С началом войны трудился в колхозе: работал на посевной и уборке урожая, косил траву для скота. В ноябре 1943 года, в 17 лет, его призвали в Красную армию. В звании сержанта он командовал отделением 246-го стрелкового полка. С 9 августа по 3 сентября 1945 года участвовал в боевых действиях против Японии, в том числе во взятии городов Муданьцзян и Харбин. Демобилизован 15 ноября 1950 года в звании сержанта, командира отделения пулеметного взвода 2-го Дальневосточного фронта.

После возвращения в родное село ветеран работал заведующим клубом, продавцом в магазине, машинистом на Каменном карьере, грузчиком на Шугуровском битумном заводе. До 1986 года трудился машинистом на карьере, а после выхода на пенсию был весовщиком в мелиорации, заведующим складом и председателем ревизионной комиссии в колхозе «Ярыш». С 1986 по 1996 год возглавлял общественную организацию ветеранов войны и труда.

В декабре 1951 года Исмагил Сафуанович женился на Газиме Якуповне, в браке родились четверо детей. Ветеран награжден медалями «За победу над Японией», «30 лет Советской Армии и Флота», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР» и «60 лет Вооруженных Сил СССР».