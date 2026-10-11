Кулинария

Не хочу мыть гору посуды после ужина: курицу, рис и овощи складываю в одну форму — дальше все делает духовка

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить курицу с рисом и овощами в духо...

ПроКазань

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После рабочего дня меньше всего хочется сначала стоять у плиты, а потом отмывать кастрюлю, сковороду и несколько мисок. Особенно когда нужно приготовить полноценный ужин с мясом и гарниром. В таких случаях выручает глубокая форма для запекания: в нее можно сразу сложить курицу, рис и овощи, добавить немного жидкости и отправить все в духовку.

Пока курица запекается, рис постепенно впитывает бульон и мясные соки, а овощи становятся мягкими. Ничего не нужно отдельно отваривать или предварительно обжаривать. На подготовку уходит около 10 минут, после чего остается дождаться готовности блюда.

Почему рис можно запекать прямо с курицей

Сухой рис прекрасно готовится в духовке, если получает достаточно жидкости и тепла. По сути, процесс напоминает варку в кастрюле, только вместо конфорки используется равномерный нагрев духовки.

Главное условие — на первом этапе плотно закрыть форму фольгой. Под ней удерживается пар, благодаря которому рис постепенно размягчается и не пересыхает.

Курица при этом готовится над крупой, отдавая ей часть сока и жира. В результате рис получается более ароматным, чем при обычной варке в воде.

Для такого способа особенно удобны куриные бедра или голени. Они сохраняют сочность при сравнительно длительном запекании, необходимом для приготовления риса.

Что понадобится для ужина в одной форме

На 4 порции:

  • куриные бедра — 4 шт. (примерно 700–800 г);

  • длиннозерный рис — 250 г;

  • морковь — 1 шт.;

  • репчатый лук — 1 шт.;

  • сладкий перец — 1 шт.;

  • замороженный зеленый горошек — 100 г;

  • горячая вода или несоленый бульон — 500 мл;

  • растительное масло — 1 ст. л.;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • сладкая паприка — 1 ч. л.;

  • соль и черный перец — по вкусу.

Лучше использовать обычный белый длиннозерный рис. Бурый рис готовится значительно дольше и требует другого количества жидкости, поэтому для этого рецепта без изменения пропорций не подойдет.

Овощи можно менять в зависимости от содержимого холодильника. Например, вместо сладкого перца взять немного кабачка, а зеленый горошек заменить кукурузой.

Складываем ингредиенты и отправляем в духовку

  1. Разогрейте духовку до 190 °C. Подготовьте глубокую форму размером примерно 20 × 30 см.

  2. Промойте рис в нескольких водах, пока вода не станет заметно прозрачнее. Дайте лишней жидкости стечь.

  3. Нарежьте лук небольшими кубиками, морковь — тонкими брусочками, а сладкий перец — кусочками среднего размера. Чеснок измельчите.

  4. Смажьте форму растительным маслом. Высыпьте рис, добавьте подготовленные овощи и замороженный горошек. Аккуратно перемешайте.

  5. В горячей воде растворите часть соли. Залейте рис так, чтобы жидкость равномерно распределилась по форме.

  6. Куриные бедра натрите оставшейся солью, паприкой и черным перцем. Разложите поверх риса кожей вверх.

  7. Плотно закройте форму фольгой и поставьте в духовку примерно на 40 минут.

  8. Осторожно снимите фольгу, проверьте рис и продолжайте запекать еще 15–20 минут, пока курица не подрумянится. Если рис еще твердый, а жидкости почти не осталось, добавьте немного горячей воды и снова прикройте форму.

  9. Убедитесь, что рис полностью приготовился, а температура в самой толстой части курицы, без касания кости, достигла не менее 74 °C.

После духовки оставьте блюдо на 5 минут. За это время остатки влаги распределятся между зернами, и рис будет легче разрыхлить вилкой.

Что сделать, чтобы рис не остался твердым

Самая распространенная ошибка — запекать рис в открытой форме с самого начала. В духовке вода довольно быстро испаряется, поэтому крупа может остаться недоваренной, даже если курица уже покрылась красивой корочкой.

Не менее важно использовать достаточно глубокую посуду. В слишком широкой форме жидкость распределяется тонким слоем и быстрее испаряется.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для запекания риса с курицей я советую сначала добавлять горячую воду и обязательно закрывать форму фольгой. Так крупа быстрее начинает готовиться. А снимать фольгу лучше только в конце, когда рис уже почти мягкий и курице осталось приобрести румяную корочку».

Если хочется получить более рассыпчатый гарнир, не нужно перемешивать рис каждые несколько минут. Достаточно распределить ингредиенты перед запеканием и проверить готовность ближе к концу.

Как разнообразить блюдо без лишней готовки

Вкус ужина легко менять с помощью специй. Для более насыщенного аромата подойдет щепотка куркумы, сушеного чеснока или смеси итальянских трав.

Можно добавить немного томатной пасты, предварительно растворив ее в горячей воде. Однако большое количество кислых ингредиентов способно повлиять на время размягчения риса, поэтому лучше ограничиться одной чайной ложкой.

Если хочется более легкого варианта, используйте куриные бедра без кожи. Но в этом случае важно не передерживать мясо после того, как оно полностью приготовилось.

Готовый ужин удобно подавать прямо из формы. Достаточно разложить рис с овощами по тарелкам и добавить каждому по кусочку курицы.

Такой способ особенно выручает в будни: одна форма заменяет сразу несколько кастрюль и сковородок, а основное время приготовления не требует постоянного присутствия у плиты.

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