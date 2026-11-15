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Кофейную гущу предложили перерабатывать в биодизель и другие виды топлива

Служба новостей Автор статьи
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Использованную кофейную гущу можно превратить в источник сырья для биотоплива и химической промышленности. Такой подход предложили ученые из Университета Ровира-и-Вирхили, разработавшие способ извлечения масла без разрушения оставшейся структуры отходов.

В кофейной гуще сохраняется около 15% липидов, которые представляют интерес для производства биодизеля. Исследователи выяснили, что на результат экстракции влияют температура, время обработки и объем растворителя. В эксперименте применяли н-гексан, позволяющий отделять жиры от других компонентов сырья.

Оптимальным признали режим при 45 °C в течение часа и соотношении 35 миллилитров растворителя на грамм сухой гущи. Он обеспечил извлечение примерно 90% масла. Чистота продукта также оказалась высокой: содержание примесей составило 0,3%.

В составе полученного масла преобладают линолеиновая и пальмитиновая кислоты. Их присутствие подтверждает возможность дальнейшего использования продукта при изготовлении биодизеля. При этом процесс практически не меняет состав жирных кислот и сохраняет лигноцеллюлозную основу кофейных отходов.

После извлечения масла остатки гущи можно направить на производство биоэтанола, молочной кислоты, полигидроксиалканоатов и фенольных соединений. Кроме того, они могут стать источником компонентов для экологичного авиационного топлива.

Ученые проверили и альтернативные способы обработки — с помощью ультразвука и микроволн. Однако они не показали заметного превосходства по выходу и чистоте масла, энергозатратам или перспективам промышленного применения. Разработанный метод открывает возможности для более полного использования кофейных отходов и развития безотходного производства, сообщает "Самара Онлайн 24".

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