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Исследование на мышах показало роль медленного сна в работе памяти

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Нейроны гиппокампа, связанные с геном Chrm2, могут играть важную роль в сохранении новых воспоминаний во время сна. К такому выводу пришли ученые из Института нейронаук Китайской академии наук. Их исследование, опубликованное в журнале Neuron, показало, что подавление активности этих клеток мешает мышам замечать изменения в привычной обстановке.

Во время эксперимента животным демонстрировали два одинаковых объекта, а затем оставляли их в клетках на пять часов. В этот период мыши преимущественно спали. После перемещения одного из предметов обычные животные уделяли ему больше внимания, тогда как мыши с отключенными нейронами почти не замечали изменений.

Выяснилось, что решающее значение имеет активность клеток именно во время медленного сна. Если ученые подавляли ее в период бодрствования или быстрого сна, ухудшения памяти не наблюдалось. При этом общее время сна и основные характеристики электрической активности мозга не менялись.

Исследователи также установили, что изучаемые нейроны влияют на частоту коротких электрических всплесков в гиппокампе, участвующих в закреплении информации. Их активность во время сна связана со снижением уровня ацетилхолина — вещества, которое в обычных условиях ограничивает работу этих клеток.

Похожие нейроны есть и в человеческом мозге, однако их значение для памяти человека пока не установлено. Для подтверждения результатов и понимания механизмов их работы необходимы дальнейшие исследования, сообщает "Самара Онлайн 24".

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