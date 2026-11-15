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Ученые выявили рекордную изотопную аномалию в органике с астероида Бенну

Служба новостей Автор статьи
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Образцы астероида Бенну помогли ученым обнаружить необычный изотопный след в органическом веществе. Речь идет о бета-аланине, в котором зафиксировали самую сильную из известных на сегодняшний день изотопных аномалий в органике внеземного происхождения.

Для исследования специалисты сопоставили молекулы из проб Бенну и метеорита Мерчисон, упавшего на Землю в 1969 году. Материал с астероида был доставлен в 2023 году космической миссией NASA OSIRIS-REx. Несмотря на почти одинаковые усредненные показатели изотопов углерода, анализ отдельных атомов показал различия между образцами.

Чтобы выявить их, исследователи применили новый способ изучения изотопов в конкретных позициях молекулы. Такой подход позволяет получить более подробный химический «отпечаток», тогда как традиционные методы показывают лишь средние значения. Одним из использованных приборов стал pico-CSIA, установленный в Университете штата Пенсильвания. Он подходит для работы с очень небольшим количеством вещества.

Результаты свидетельствуют о возможном разном происхождении углерода и азота в исследованных соединениях. В то же время сходство общей картины изотопного распределения позволяет предположить, что бета-аланин в обоих образцах мог образоваться в ходе одинакового химического процесса — в разных районах Солнечной системы.

Хотя бета-аланин не входит в число аминокислот, формирующих белки, он присутствует в живых организмах и способен участвовать в образовании пептидов. Ранее ученые этой же группы выяснили, что глицин из Бенну, вероятно, сформировался в холодных условиях. Дальнейшие исследования должны помочь понять влияние воды и других космических процессов на изотопный состав органических молекул, сообщает "Самара Онлайн 24".

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