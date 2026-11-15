Диспансеризацию в Татарстане прошли более 1,2 млн человек

За десять месяцев текущего года профилактические осмотры и диспансеризацию в Татарстане прошли свыше 1,26 миллиона человек, что составляет примерно каждого третьего жителя республики. По итогам обследований каждому третьему пациенту потребовалось дополнительное обследование у узких специалистов.

В ходе осмотров врачи впервые выявили более 72 тысяч заболеваний, при этом 81 процент пациентов взяты на диспансерный учет. Наиболее распространенными оказались патологии системы кровообращения и органов пищеварения. Особое внимание медики уделяют онкологии: за отчетный период обнаружено 1138 случаев злокачественных новообразований, причем более 76 процентов — на ранних стадиях, что существенно повышает эффективность лечения.

Самыми активными участниками программы стали граждане в возрасте от 40 до 65 лет — их доля составила 42,2 процента. Молодежь от 18 до 40 лет — 23 процента, а жители старше 65 лет — 33,5 процента. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана, бесплатную диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту прикрепления в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».