Какой десерт приготовить на Новый год 2027: пять сладких блюд для праздничного стола
Про Казань
После сытного новогоднего ужина не всегда хочется тяжелого торта с большим количеством крема. Поэтому для встречи 2027 года можно приготовить небольшие порционные десерты с фруктами, орехами и легкими начинками.
Некоторые из этих продуктов в праздничных традициях символизируют благополучие, а сами рецепты не требуют сложного оборудования.
Груши в карамели с орехами
Для десерта понадобятся две груши, 30 г сливочного масла, две столовые ложки сахара и горсть грецких орехов.
Груши разрезают пополам, удаляют сердцевину и обжаривают на сливочном масле. Затем добавляют сахар и немного воды. Готовят на слабом огне до мягкости фруктов и образования карамельного соуса. Перед подачей посыпают орехами.
Шоколадные стаканчики с ягодами
Растопленный шоколад распределяют тонким слоем по внутренней поверхности силиконовых формочек и охлаждают до застывания. Затем аккуратно извлекают шоколадные чашечки.
Внутрь добавляют взбитые сливки и свежие ягоды. Десерт выглядит празднично и не требует выпечки.
Запеченные персики с медом
Половинки персиков выкладывают в форму, добавляют немного меда и корицы. Запекают при 180 градусах примерно 15–20 минут до мягкости.
Зимой можно использовать замороженные половинки персиков, предварительно разморозив их и удалив лишнюю жидкость.
Йогуртовый десерт с гранатом
В прозрачные стаканы выкладывают слоями густой натуральный йогурт, измельченное печенье и зерна граната.
Для более сладкого вкуса можно добавить немного меда. Перед подачей десерт охлаждают.
Ореховые шарики с финиками
Для приготовления понадобятся 150 г фиников без косточек, 100 г орехов и одна столовая ложка какао.
Ингредиенты измельчают в блендере до липкой массы, формируют небольшие шарики и обваливают их в кокосовой стружке.
Такие десерты удобно подавать небольшими порциями. Они помогут разнообразить новогоднее меню и не потребуют много времени непосредственно перед застольем.
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