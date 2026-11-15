Какой десерт приготовить на Новый год 2027: пять сладких блюд для праздничного стола

После сытного новогоднего ужина не всегда хочется тяжелого торта с большим количеством крема. Поэтому для встречи 2027 года можно приготовить небольшие порционные десерты с фруктами, орехами и легкими начинками.

Некоторые из этих продуктов в праздничных традициях символизируют благополучие, а сами рецепты не требуют сложного оборудования.

Груши в карамели с орехами

Для десерта понадобятся две груши, 30 г сливочного масла, две столовые ложки сахара и горсть грецких орехов.

Груши разрезают пополам, удаляют сердцевину и обжаривают на сливочном масле. Затем добавляют сахар и немного воды. Готовят на слабом огне до мягкости фруктов и образования карамельного соуса. Перед подачей посыпают орехами.

Шоколадные стаканчики с ягодами

Растопленный шоколад распределяют тонким слоем по внутренней поверхности силиконовых формочек и охлаждают до застывания. Затем аккуратно извлекают шоколадные чашечки.

Внутрь добавляют взбитые сливки и свежие ягоды. Десерт выглядит празднично и не требует выпечки.

Запеченные персики с медом

Половинки персиков выкладывают в форму, добавляют немного меда и корицы. Запекают при 180 градусах примерно 15–20 минут до мягкости.

Зимой можно использовать замороженные половинки персиков, предварительно разморозив их и удалив лишнюю жидкость.

Йогуртовый десерт с гранатом

В прозрачные стаканы выкладывают слоями густой натуральный йогурт, измельченное печенье и зерна граната.

Для более сладкого вкуса можно добавить немного меда. Перед подачей десерт охлаждают.

Ореховые шарики с финиками

Для приготовления понадобятся 150 г фиников без косточек, 100 г орехов и одна столовая ложка какао.

Ингредиенты измельчают в блендере до липкой массы, формируют небольшие шарики и обваливают их в кокосовой стружке.

Такие десерты удобно подавать небольшими порциями. Они помогут разнообразить новогоднее меню и не потребуют много времени непосредственно перед застольем.

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