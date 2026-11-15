Новости Казани

В Елабуге открыли маршрут по мусульманской истории города

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Елабуге завершили реставрацию 15 арабографиче...

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Елабужский музей-заповедник завершил реставрацию 15 арабографических надмогильных памятников на Старом мусульманском кладбище и создал новый автобусно-пешеходный маршрут «Елабуга мусульманская». Проект «История, застывшая в камне» реализован при поддержке БФ «Татнефть». В тестовом режиме по маршруту уже провели четыре экскурсии, участниками которых стали жители Елабуги, Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Менделеевска.

Как рассказал краевед и экскурсовод Ленар Мифтахов, до революции в городе действовали четыре религиозные общины, но единственная дореволюционная мечеть была разрушена в советские годы. Отреставрированные надгробия стали ключевыми точками маршрута, восполнив нехватку аутентичных объектов. Экскурсия начинается с выставки «В гостях у татар» в Музее современного этноискусства, затем проходит через площадь Ленина, где сохранились лавки купца Мухамметвали Валитова, и ведет к Елабужскому городищу — памятнику федерального значения с древнейшей каменной мечетью на территории Татарстана.

Особое место в маршруте занимает Старое мусульманское кладбище, где обнаружено более 70 памятников XIX — начала XX века. Около 30 из них созданы катибом Ахметзакиром аль-Мортыви. Среди отреставрированных надгробий — могила купца Мухамметвали Альмухамметова, чья правнучка Лена Васильева специально приехала из Казани на экскурсию. Она увидела восстановленный памятник первой жены своего деда, который ранее был разломан. Завершается маршрут в Татарской слободе и Краеведческом музее.

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