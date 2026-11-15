Популяции прямохохлых пингвинов в Новой Зеландии сокращаются по-разному

Две популяции прямохохлых пингвинов, размножающихся на островах Баунти и Антиподов у берегов Новой Зеландии, демонстрируют разные тенденции. Численность одной группы остается стабильной, а другая с 1995 года сократилась более чем на 40%. К таким выводам пришли специалисты Университета Отаго, опубликовавшие результаты исследования в PLOS ONE.

Для подсчета птиц ученые использовали беспилотники. В период с 2022 по 2024 год они обследовали все известные колонии на двух архипелагах. Оценка показала, что на Баунти обитает около 27 800 гнездящихся пар, а на Антиподах — порядка 29 800. При этом площадь островов Баунти составляет около 50 гектаров, а Антиподы примерно в 40 раз больше.

Сопоставление современных подсчетов с историческими сведениями показало, что популяция Баунти сохраняет стабильность не менее четверти века. На Антиподах ситуация значительно хуже.

Исследователи связывают сокращение с несколькими обстоятельствами: нападениями поморников на яйца и птенцов, штормами, оползнями и особенностями миграции. Уменьшение колоний также могло ослабить защиту птиц от хищников. Еще одним фактором стало резкое сокращение восточных скалистых пингвинов — на Антиподах осталось менее тысячи гнездящихся пар. В результате поморники, вероятно, переключили внимание на потомство прямохохлых пингвинов.

После сезона размножения птицы с Антиподов мигрируют к антарктическому полярному фронту. Пингвины с Баунти, напротив, остаются ближе к своим колониям, где условия для поиска пищи могут быть более благоприятными.

Ученые описали ситуацию как «пингвина Шрёдингера»: общая численность вида может создавать впечатление благополучия, скрывая серьезный спад в одной из популяций. Исследователи опасаются, что возможное изменение природоохранного статуса прямохохлого пингвина с находящегося под угрозой исчезновения на уязвимый не отразит реальных рисков. Помимо проблем на Антиподах, стабильной группе на Баунти угрожает, в частности, промышленное рыболовство, сообщает "Самара Онлайн 24".