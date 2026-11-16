Чего ждать от сборной Венесуэлы, с которой сыграют футболисты из РФ
Сборная России по футболу 17 ноября проведет заключительную встречу 2026 года. В Краснодаре команда Валерия Карпина сыграет с Венесуэлой, которая занимает 49-е место в мировом рейтинге. Матч начнется в 19:00 по московскому времени. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
К предстоящей игре россияне подходят после непростой победы над Узбекистаном. Встреча в Ташкенте завершилась со счетом 3:2, хотя по ходу матча команда Карпина уступала два мяча.
Теперь национальной сборной предстоит сыграть с представителем Южной Америки, который ранее ни разу не участвовал в финальной стадии чемпионата мира.
Карпин остался недоволен игрой с Узбекистаном
В предыдущем товарищеском матче российская команда столкнулась с серьезными трудностями.
Футболисты Узбекистана забили два безответных мяча, поставив гостей в сложное положение.
Переломить ход встречи россиянам удалось только во второй половине игры.
Николай Комличенко, появившийся на поле после перерыва, дважды поразил ворота соперника и восстановил равновесие.
Победный мяч забил Алексей Миранчук, обеспечивший сборной России итоговый результат 3:2.
Несмотря на успешное завершение матча, главный тренер Валерий Карпин критически оценил действия своих подопечных.
Особенно много вопросов у наставника вызвала игра в первом тайме.
Карпин признался, что остался недоволен выступлением команды в целом, а отрицательных впечатлений от встречи у него оказалось больше, чем положительных.
Кто может сыграть против Венесуэлы
Перед заключительной встречей года тренерский штаб располагает несколькими вариантами состава.
Не исключено, что Карпин изменит сочетания игроков по сравнению с матчем в Ташкенте.
Среди футболистов, которые продолжают подготовку к игре, — Алексей Батраков, Константин Тюкавин, Алексей Миранчук и Матвей Сафонов.
Особое внимание краснодарских болельщиков приковано к вратарской позиции.
Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара», а сейчас выступает за французский «Пари Сен-Жермен».
Другой кандидат на место в воротах — Станислав Агкацев, защищающий цвета краснодарского клуба.
Поэтому появление любого из этих голкиперов может вызвать дополнительный интерес местной публики.
Окончательное решение о стартовом составе примет тренерский штаб сборной.
Что известно о сборной Венесуэлы
Предстоящий соперник россиян занимает 49-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола.
Несмотря на достаточно высокое положение, Венесуэла остается единственной национальной командой Южной Америки, которая ни разу не выступала в финальной части чемпионата мира.
В квалификации к первенству 2026 года венесуэльцы заняли восьмое место среди десяти участников.
За 18 матчей отборочного турнира команда одержала четыре победы.
После домашнего поражения от Колумбии со счетом 3:6 в сентябре 2025 года сборная сменила главного тренера.
Вместо Фернандо Батисты команду возглавил Освальдо Вискаррондо.
Перед новым наставником поставлена задача добиться первого в истории Венесуэлы выхода на чемпионат мира.
Каких результатов Венесуэла добивалась раньше
Наиболее успешным выступлением венесуэльской сборной на Кубке Америки остается турнир 2011 года.
Тогда команда сумела пробиться в полуфинал, но не смогла завоевать медаль.
В поединке за третье место венесуэльцы проиграли Перу со счетом 1:4.
Кроме того, сборная трижды выходила в четвертьфинал континентального первенства.
Последний подобный результат был зафиксирован в 2024 году.
Несмотря на отсутствие опыта выступлений на чемпионатах мира, Венесуэла располагает футболистами, играющими за зарубежные клубы.
Среди них есть представители чемпионатов Италии, Испании и Шотландии.
Как Россия играет с южноамериканскими командами
Матчи против представителей Южной Америки исторически складываются для российской сборной непросто.
Согласно статистике, приведенной в исходном обзоре, россияне одержали две победы в 12 подобных встречах.
Еще три поединка завершились вничью, а семь раз российская команда уступила соперникам.
В конце 2025 года подопечные Карпина также встречались с двумя сборными этого региона.
Игра против Перу завершилась со счетом 1:1, а матч с Чили — поражением россиян со счетом 0:2.
Встреча с Венесуэлой станет для команды Карпина возможностью улучшить результаты в противостояниях с южноамериканскими соперниками.
Матч Россия — Венесуэла состоится 17 ноября на стадионе «Краснодар». Начало — в 19:00 по московскому времени.
Прямую трансляцию проведет Первый канал. Посмотреть встречу также можно будет через сетевой кинотеатр «Окко».
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