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Чего ждать от сборной Венесуэлы, с которой сыграют футболисты из РФ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Сборная России по футболу 17 ноября проведет заключительную встречу 2026 года. В Краснодаре команда Валерия Карпина сыграет с Венесуэлой, которая занимает 49-е место в мировом рейтинге. Матч начнется в 19:00 по московскому времени. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

К предстоящей игре россияне подходят после непростой победы над Узбекистаном. Встреча в Ташкенте завершилась со счетом 3:2, хотя по ходу матча команда Карпина уступала два мяча.

Теперь национальной сборной предстоит сыграть с представителем Южной Америки, который ранее ни разу не участвовал в финальной стадии чемпионата мира.

Карпин остался недоволен игрой с Узбекистаном

В предыдущем товарищеском матче российская команда столкнулась с серьезными трудностями.

Футболисты Узбекистана забили два безответных мяча, поставив гостей в сложное положение.

Переломить ход встречи россиянам удалось только во второй половине игры.

Николай Комличенко, появившийся на поле после перерыва, дважды поразил ворота соперника и восстановил равновесие.

Победный мяч забил Алексей Миранчук, обеспечивший сборной России итоговый результат 3:2.

Несмотря на успешное завершение матча, главный тренер Валерий Карпин критически оценил действия своих подопечных.

Особенно много вопросов у наставника вызвала игра в первом тайме.

Карпин признался, что остался недоволен выступлением команды в целом, а отрицательных впечатлений от встречи у него оказалось больше, чем положительных.

Кто может сыграть против Венесуэлы

Перед заключительной встречей года тренерский штаб располагает несколькими вариантами состава.

Не исключено, что Карпин изменит сочетания игроков по сравнению с матчем в Ташкенте.

Среди футболистов, которые продолжают подготовку к игре, — Алексей Батраков, Константин Тюкавин, Алексей Миранчук и Матвей Сафонов.

Особое внимание краснодарских болельщиков приковано к вратарской позиции.

Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара», а сейчас выступает за французский «Пари Сен-Жермен».

Другой кандидат на место в воротах — Станислав Агкацев, защищающий цвета краснодарского клуба.

Поэтому появление любого из этих голкиперов может вызвать дополнительный интерес местной публики.

Окончательное решение о стартовом составе примет тренерский штаб сборной.

Что известно о сборной Венесуэлы

Предстоящий соперник россиян занимает 49-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола.

Несмотря на достаточно высокое положение, Венесуэла остается единственной национальной командой Южной Америки, которая ни разу не выступала в финальной части чемпионата мира.

В квалификации к первенству 2026 года венесуэльцы заняли восьмое место среди десяти участников.

За 18 матчей отборочного турнира команда одержала четыре победы.

После домашнего поражения от Колумбии со счетом 3:6 в сентябре 2025 года сборная сменила главного тренера.

Вместо Фернандо Батисты команду возглавил Освальдо Вискаррондо.

Перед новым наставником поставлена задача добиться первого в истории Венесуэлы выхода на чемпионат мира.

Каких результатов Венесуэла добивалась раньше

Наиболее успешным выступлением венесуэльской сборной на Кубке Америки остается турнир 2011 года.

Тогда команда сумела пробиться в полуфинал, но не смогла завоевать медаль.

В поединке за третье место венесуэльцы проиграли Перу со счетом 1:4.

Кроме того, сборная трижды выходила в четвертьфинал континентального первенства.

Последний подобный результат был зафиксирован в 2024 году.

Несмотря на отсутствие опыта выступлений на чемпионатах мира, Венесуэла располагает футболистами, играющими за зарубежные клубы.

Среди них есть представители чемпионатов Италии, Испании и Шотландии.

Как Россия играет с южноамериканскими командами

Матчи против представителей Южной Америки исторически складываются для российской сборной непросто.

Согласно статистике, приведенной в исходном обзоре, россияне одержали две победы в 12 подобных встречах.

Еще три поединка завершились вничью, а семь раз российская команда уступила соперникам.

В конце 2025 года подопечные Карпина также встречались с двумя сборными этого региона.

Игра против Перу завершилась со счетом 1:1, а матч с Чили — поражением россиян со счетом 0:2.

Встреча с Венесуэлой станет для команды Карпина возможностью улучшить результаты в противостояниях с южноамериканскими соперниками.

Матч Россия — Венесуэла состоится 17 ноября на стадионе «Краснодар». Начало — в 19:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию проведет Первый канал. Посмотреть встречу также можно будет через сетевой кинотеатр «Окко».

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