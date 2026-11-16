Казанская компания построит флагманскую школу СИБУРа в Нижнекамске

В Нижнекамске определен генеральный подрядчик строительства флагманской школы компании СИБУР. Им стала компания, зарегистрированная в Казани. Стоимость образовательного проекта оценивается в 8 млрд рублей.

Новое учебное заведение будет работать по модели частной школы с бесплатным обучением и позиционируется как одна из крупнейших в России. В образовательной программе планируется сделать акцент на естественно-научных дисциплинах, современных технологиях и инженерной подготовке. Такой профиль выбран с учетом специфики Нижнекамска как одного из крупных центров нефтехимической промышленности Татарстана.

Согласно опубликованным финансовым показателям, выручка компании-подрядчика в 2025 году составила 7,5 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 54,3 млн рублей. Сроки завершения работ, количество будущих учеников и порядок приема пока не раскрываются.