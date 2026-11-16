Экономика

Казанская компания построит флагманскую школу СИБУРа в Нижнекамске

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Нижнекамске выбран генеральный подрядчик стро...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

В Нижнекамске определен генеральный подрядчик строительства флагманской школы компании СИБУР. Им стала компания, зарегистрированная в Казани. Стоимость образовательного проекта оценивается в 8 млрд рублей.

Новое учебное заведение будет работать по модели частной школы с бесплатным обучением и позиционируется как одна из крупнейших в России. В образовательной программе планируется сделать акцент на естественно-научных дисциплинах, современных технологиях и инженерной подготовке. Такой профиль выбран с учетом специфики Нижнекамска как одного из крупных центров нефтехимической промышленности Татарстана.

Согласно опубликованным финансовым показателям, выручка компании-подрядчика в 2025 году составила 7,5 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 54,3 млн рублей. Сроки завершения работ, количество будущих учеников и порядок приема пока не раскрываются.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Что нельзя ставить на новогодний стол 2027 года: какие блюда не понравятся Огненной Козе

Кулинария

6 часов назад

Вместо обычных блинов готовлю кружевные блинные мешочки: рецепт красивого завтрака с нежной начинкой для мамы

состав тумана

Кулинария

день назад

Из обычных шампиньонов делаю горячую закуску с секретом: рецепт для тех, кто хочет удивить гостей без лишних затрат

Интересное в Казани

2 дня назад

Терпеть боль годами или решить проблему: как в Казани помогают забыть о мозолях, трещинах и вросших ногтях

ремонт душевой кабины в Краснодаре

Кулинария

день назад

Вместо обычного пирога испеку «Зимнюю улитку»: рецепт красивой выпечки с яблоками и ароматной начинкой

Кулинария

день назад

На Новый год приготовлю мясные «Снежки»: рецепт сочных шариков под нежной сырной шапочкой

Кулинария

12 часов назад

На праздничный стол приготовлю куриные кармашки: рецепт с начинкой, которая делает мясо особенно сочным

Кулинария

день назад

Из слоеного теста делаю праздничные колокольчики: рецепт закуски, которая выглядит сложнее, чем готовится
Новости Татарстана
5 часов назад

Онкопациентам Татарстана расширят доступ к новым препаратам по ОМС

В Татарстане растет число онкопациентов, а с 20...

Кулинария

48 минут назад

Пирог «Мамино счастье» готовлю с секретной заливкой: рецепт домашней выпечки, которая получается особенно нежной

Новости России

час назад

Что обязательно должно быть на новогоднем столе 2027 года: семь продуктов для привлечения достатка

Кулинария

3 часа назад

Из творога и ягод делаю десерт «Розовое облако»: рецепт нежного угощения ко Дню матери без духовки

Кулинария

9 часов назад

На День матери приготовлю торт «Карамельная нежность»: рецепт без сложных коржей, который под силу даже новичку
В Татарстане резко сократилось поголовье овец и...
Новости Татарстана
9 часов назад

В Татарстане резко сократилось поголовье овец и коз

Кулинария

10 часов назад

Из обычной манки готовлю нежный праздничный десерт: рецепт воздушного мусса, который выглядит как ресторанное лакомство

Кулинария

15 часов назад

Салат «Зимняя вишня» удивит гостей на Новый год: рецепт с ярким вкусом и красивой праздничной подачей

Новости Татарстана

18 часов назад

Диспансеризацию в Татарстане прошли более 1,2 млн человек
Интересное в Казани
6 дней назад

Исправляют даже чужие ошибки: как в Казани возвращают волосы, которые не отличить от естественных