Не у нас

Произведение Пушкина «Зимний вечер» прошло сокращение в учебнике для 3 класса

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

В учебнике по литературному чтению для третьего класса обнаружили сокращенную версию стихотворения Александра Пушкина «Зимний вечер». Из произведения исключили четверостишие, в котором поэт обращается к своей няне и предлагает ей выпить, чтобы развеять грусть. На изменение обратила внимание жительница Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка».

Речь идет об учебнике издательства «Просвещение», который входит в серию «Литературное чтение. 1–4 классы» и используется в рамках программы начального общего образования.

При этом авторы пособия не скрывают факт сокращения: под названием стихотворения указано, что произведение опубликовано не полностью.

Какие строки исключили из стихотворения

В школьную версию «Зимнего вечера» не вошло четверостишие, начинающееся словами «Выпьем, добрая подружка / Бедной юности моей».

В этом же отрывке находятся еще две известные строки: «Выпьем с горя; где же кружка? / Сердцу будет веселей».

Именно отсутствие этих слов заметил ученик третьего класса, когда вместе с матерью разучивал стихотворение.

По рассказу петербурженки, школьный учебник остался в машине, поэтому для подготовки к занятию семья воспользовалась сборником произведений Пушкина.

Когда дошли до строк о кружке, ребенок возразил, что в его учебнике такого отрывка нет.

После сравнения двух изданий выяснилось, что школьник прав: в учебном пособии действительно отсутствует часть оригинального произведения.

Раньше стихотворение печатали полностью

Как выяснил «Коммерсантъ», в предыдущих изданиях учебника текст «Зимнего вечера» публиковался без сокращений.

В частности, полная версия произведения присутствовала во втором издании пособия, выпущенном в 2013 году.

Таким образом, изменения появились в более поздних версиях учебника.

При этом в рассмотренных публикациях не приводится официальное объяснение издательства, по какой причине было принято решение убрать именно это четверостишие.

Когда Пушкин написал «Зимний вечер»

Стихотворение было создано в 1825 году, когда Александр Пушкин находился в ссылке в родовом имении Михайловское.

В этот период рядом с поэтом находилась его няня Арина Родионовна, с которой он проводил долгие зимние вечера.

Именно к ней обращены строки, отсутствующие в школьном пособии.

В произведении Пушкин описывает непогоду за окном, одиночество и душевную грусть. Общение с няней, ее песни и воспоминания помогают создать ощущение домашнего тепла.

Впервые «Зимний вечер» был опубликован в 1829 году.

Сокращение стихотворения в учебнике для третьеклассников стало известно после обращения читательницы к журналистам. При этом официальная причина исключения четверостишия пока не названа.

Может быть интересно:

  1. Из творога и ягод делаю десерт «Розовое облако»: рецепт нежного угощения ко Дню матери без духовки
  2. Вместо обычных блинов готовлю кружевные блинные мешочки: рецепт красивого завтрака с нежной начинкой для мамы
  3. На День матери приготовлю торт «Карамельная нежность»: рецепт без сложных коржей, который под силу даже новичку
  4. Из обычной манки готовлю нежный праздничный десерт: рецепт воздушного мусса, который выглядит как ресторанное лакомство
  5. Пирог «Мамино счастье» готовлю с секретной заливкой: рецепт домашней выпечки, которая получается особенно нежной

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Что нельзя ставить на новогодний стол 2027 года: какие блюда не понравятся Огненной Козе

Кулинария

8 часов назад

Вместо обычных блинов готовлю кружевные блинные мешочки: рецепт красивого завтрака с нежной начинкой для мамы

чем убрать черную плесень в стиральной машине на резинке

Кулинария

день назад

Вместо обычного пирога испеку «Зимнюю улитку»: рецепт красивой выпечки с яблоками и ароматной начинкой

Гид по Казани

3 дня назад

Казань для неё: время для себя и любимых занятий

геодезическая съемка в Казани

Кулинария

день назад

На Новый год приготовлю мясные «Снежки»: рецепт сочных шариков под нежной сырной шапочкой

Кулинария

14 часов назад

На праздничный стол приготовлю куриные кармашки: рецепт с начинкой, которая делает мясо особенно сочным

Кулинария

день назад

Из слоеного теста делаю праздничные колокольчики: рецепт закуски, которая выглядит сложнее, чем готовится

Новости России

16 часов назад

Какой десерт приготовить на Новый год 2027: пять сладких блюд для праздничного стола
Новости Казани
час назад

На М-7 под Казанью затор на 2,6 километра из-за аварии

На трассе М-7 под Казанью из-за ДТП образовалас...

Кулинария

24 минуты назад

На День матери приготовлю курицу в сливочном соусе с грушей: рецепт необычного горячего для семейного ужина

Не у нас

час назад

Чего ждать от сборной Венесуэлы, с которой сыграют футболисты из РФ

Не у нас

час назад

Автоэксперт Тимашов сообщил, чем грозит отказ от балансировки колес в сборе

Не у нас

час назад

Мясников: укол витамина К спасет новорожденного от геморрагической болезни
Онкопациентам Татарстана расширят доступ к новы...
Новости Татарстана
7 часов назад

Онкопациентам Татарстана расширят доступ к новым препаратам по ОМС

Не у нас

час назад

Россияне купили 3,49 млн упаковок коллагена за девять месяцев

Не у нас

час назад

Колотвин: отказ от мытья обуви после кладбища ничем не грозит

Не у нас

час назад

В Норвегии прошла волна радости из-за недопуска РФ на МЧМ в Канаде
От консультации до представительства в суде: юр...
Гид по Казани
5 дней назад

От консультации до представительства в суде: юристы Казани