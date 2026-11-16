Произведение Пушкина «Зимний вечер» прошло сокращение в учебнике для 3 класса

В учебнике по литературному чтению для третьего класса обнаружили сокращенную версию стихотворения Александра Пушкина «Зимний вечер». Из произведения исключили четверостишие, в котором поэт обращается к своей няне и предлагает ей выпить, чтобы развеять грусть. На изменение обратила внимание жительница Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка».

Речь идет об учебнике издательства «Просвещение», который входит в серию «Литературное чтение. 1–4 классы» и используется в рамках программы начального общего образования.

При этом авторы пособия не скрывают факт сокращения: под названием стихотворения указано, что произведение опубликовано не полностью.

Какие строки исключили из стихотворения

В школьную версию «Зимнего вечера» не вошло четверостишие, начинающееся словами «Выпьем, добрая подружка / Бедной юности моей».

В этом же отрывке находятся еще две известные строки: «Выпьем с горя; где же кружка? / Сердцу будет веселей».

Именно отсутствие этих слов заметил ученик третьего класса, когда вместе с матерью разучивал стихотворение.

По рассказу петербурженки, школьный учебник остался в машине, поэтому для подготовки к занятию семья воспользовалась сборником произведений Пушкина.

Когда дошли до строк о кружке, ребенок возразил, что в его учебнике такого отрывка нет.

После сравнения двух изданий выяснилось, что школьник прав: в учебном пособии действительно отсутствует часть оригинального произведения.

Раньше стихотворение печатали полностью

Как выяснил «Коммерсантъ», в предыдущих изданиях учебника текст «Зимнего вечера» публиковался без сокращений.

В частности, полная версия произведения присутствовала во втором издании пособия, выпущенном в 2013 году.

Таким образом, изменения появились в более поздних версиях учебника.

При этом в рассмотренных публикациях не приводится официальное объяснение издательства, по какой причине было принято решение убрать именно это четверостишие.

Когда Пушкин написал «Зимний вечер»

Стихотворение было создано в 1825 году, когда Александр Пушкин находился в ссылке в родовом имении Михайловское.

В этот период рядом с поэтом находилась его няня Арина Родионовна, с которой он проводил долгие зимние вечера.

Именно к ней обращены строки, отсутствующие в школьном пособии.

В произведении Пушкин описывает непогоду за окном, одиночество и душевную грусть. Общение с няней, ее песни и воспоминания помогают создать ощущение домашнего тепла.

Впервые «Зимний вечер» был опубликован в 1829 году.

Сокращение стихотворения в учебнике для третьеклассников стало известно после обращения читательницы к журналистам. При этом официальная причина исключения четверостишия пока не названа.

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