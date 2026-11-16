ФХР протестует против исключения сборной РФ с МЧМ-2023

Федерация хоккея России выступила с протестом против решения Международной федерации хоккея не допускать российскую молодежную сборную к чемпионату мира 2027 года. Национальная организация намерена совместно с Олимпийским комитетом России обратиться в Международный олимпийский комитет для урегулирования ситуации. Об этом говорится в официальном заявлении Федерации хоккея России от 15 ноября.

В российской федерации считают исключение команды из числа участников соревнований неправомерным. Представители организации утверждают, что решение международной федерации противоречит ранее вынесенному вердикту Спортивного арбитражного суда.

Почему российскую сборную не допустили к чемпионату мира

Международная федерация хоккея приняла решение провести молодежное первенство в Канаде без участия российских спортсменов.

Причиной стали ограничения со стороны канадских властей, не разрешивших российской команде выступить на территории страны.

Ранее, 30 октября 2026 года, Спортивный арбитражный суд удовлетворил жалобу Федерации хоккея России. Согласно его решению, российские сборные должны получить допуск к ряду международных турниров сезона-2026/2027, включая молодежное мировое первенство.

После этого возник вопрос о составе участников предстоящего чемпионата. Российская команда могла занять место Норвегии, имевшей самый низкий рейтинг среди сборных, первоначально включенных в турнир.

Однако после отказа Канады допустить российских хоккеистов право на участие сохранила норвежская команда.

Федерация хоккея России намерена обратиться в МОК

В официальном заявлении российская сторона назвала решение международной федерации политически мотивированным.

По мнению представителей ФХР, недопуск команды нарушает принципы равенства спортсменов и противоречит обязательному решению спортивного арбитража.

Федерация хоккея России и Олимпийский комитет России намерены обратиться в Международный олимпийский комитет с просьбой содействовать разрешению конфликта.

Кроме того, ФХР заявила о готовности использовать доступные правовые механизмы для восстановления прав спортсменов.

Организация также намерена добиваться исполнения решения арбитража и возмещения причиненного вреда.

При этом на момент публикации заявления речь шла именно о планируемом обращении в Международный олимпийский комитет.

Когда пройдет молодежный чемпионат мира

Молодежное первенство по хоккею запланировано на период с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

Матчи должны состояться в двух канадских городах — Эдмонтоне и Ред-Дире.

Международная федерация хоккея подтвердила, что соревнования пройдут в Канаде без участия российской сборной.

Таким образом, Федерация хоккея России намерена продолжить оспаривание недопуска команды, несмотря на утвержденный состав участников чемпионата.

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