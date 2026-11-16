Журова: недопуск россиян из МЧМ грозит IIHF судебным разбирательством

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова раскритиковала решение Международной федерации хоккея не допускать сборную России к молодежному чемпионату мира 2027 года. По мнению парламентария, организация уступила давлению со стороны других стран. Журова также допустила возможность нового судебного разбирательства, хотя сомневается, что оно завершится до начала соревнований. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

Поводом для заявления стало решение международной федерации, принятое после того, как власти Канады отказались разрешить российским хоккеистам участие в турнире.

В результате молодежная сборная России не сможет выступить на чемпионате, который пройдет на канадской территории в конце декабря и начале января.

Журова объяснила решение хоккейной федерации давлением

Светлана Журова считает, что руководство Международной федерации хоккея оказалось в сложном положении из-за позиции принимающей страны и возможной реакции других участников.

По ее мнению, одним из вариантов решения проблемы мог стать перенос чемпионата мира из Канады в другое государство.

Однако депутат признала, что подобный шаг также сопровождался бы серьезными трудностями.

Она предположила, что некоторые национальные команды отказались бы участвовать в соревнованиях вместе с российскими хоккеистами.

Это, по оценке Журовой, создало бы угрозу проведению всего турнира.

Парламентарий назвала сложившуюся ситуацию шантажом, который, по ее мнению, достиг своей цели.

При этом такое определение является оценкой депутата. Международная федерация хоккея официально объяснила свое решение ограничениями, установленными канадскими властями.

Почему Россия не сыграет на молодежном чемпионате мира

15 ноября Международная федерация хоккея подтвердила, что российская команда не примет участия в предстоящем первенстве.

В организации пояснили, что причиной стали ограничения, официально доведенные до ее сведения правительством Канады.

Руководство федерации также рассмотрело возможность изменения условий проведения соревнований.

Однако после оценки альтернативных вариантов было принято решение оставить чемпионат в Канаде.

Турнир пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Эдмонтоне и Ред-Дире.

Почему вопрос о допуске дошел до суда

Ранее, 30 октября, Спортивный арбитражный суд вынес решение в пользу Федерации хоккея России.

Арбитраж обязал международную федерацию допустить российские команды к соревнованиям, на которые распространялось разбирательство.

В международной организации выразили несогласие с вердиктом, но сообщили о намерении рассмотреть способы его исполнения.

При этом руководство федерации указало на практические сложности, связанные с изменением состава участников уже подготовленных турниров.

Среди таких обстоятельств назывались вопросы безопасности, оформления въездных документов и организации соревнований.

Журова допустила новое судебное разбирательство

По мнению депутата, решение о недопуске российской молодежной сборной может стать основанием для отдельного обращения в Спортивный арбитражный суд.

Однако Журова обратила внимание на сроки рассмотрения подобных дел.

До начала чемпионата остается немного времени, а судебная процедура предполагает назначение арбитров и изучение обстоятельств спора.

Поэтому парламентарий сомневается, что даже в случае подачи жалобы окончательное решение удастся получить до завершения соревнований.

Она также считает, что международной федерации следовало раньше определиться с порядком участия российских хоккеистов.

На что рассчитывает депутат

Светлана Журова выразила надежду, что ситуация изменится в следующем соревновательном сезоне.

По ее мнению, решения об участии российских сборных в других международных турнирах необходимо принимать заблаговременно.

Это позволило бы избежать неопределенности непосредственно перед началом соревнований.

Таким образом, Журова не исключает дальнейшего судебного разбирательства, но считает маловероятным, что оно повлияет на состав участников ближайшего молодежного чемпионата мира.

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