Онкопациентам Татарстана расширят доступ к новым препаратам по ОМС

В Татарстане растет число пациентов с онкологическими заболеваниями, и система онкослужбы республики сталкивается с новыми вызовами. На конец 2025 года в регионе было зарегистрировано 127 324 онкопациента, что на 4,5% больше, чем годом ранее, и на 12% больше, чем в 2023-м. Этот рост напрямую влияет на работу онкодиспансеров и требует расширения мер поддержки.

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, со следующего года два новых онкопрепарата станут доступны по ОМС — для терапии меланомы кожи и опухолей желудочно-кишечного тракта. По ее словам, аналогов этим лекарствам в мире нет. Кроме того, с 2027 года планируется расширить перечень высокотехнологичной медицинской помощи, включив в него новые персонализированные методы противоопухолевой терапии.

Однако механизм реализации этих нововведений пока остается под вопросом. В этом году пациенты Республиканского онкодиспансера уже столкнулись с нехваткой лекарств: некоторым приходилось ждать появления препарата, уезжать на лечение в другие регионы или покупать дорогостоящие лекарства самостоятельно — их стоимость может достигать сотен тысяч рублей. На апрельском съезде онкологов в Казани было заявлено, что 74% жалоб пациентов обоснованны, а самые значительные затраты приходятся на препараты для таргетной и иммунотерапии.